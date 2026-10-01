Hưng Yên: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội và chính sách an sinh

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Dự kiến diễn ra từ 17/10 đến 20/11, kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị đối với 45 dự án luật, nghị quyết cùng nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách...

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tại các trạm y tế xã

Các ĐBQH tỉnh Hưng Yên TXCT trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Tiền Hải. Ảnh: Thu Hiền

Tại xã Tiền Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng; Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Văn An; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Thị Thu Hường đã TXCT xã Tiền Hải trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị TXCT tại xã Tiền Hải. Ảnh: Thu Hiền

Thông qua hội nghị, cử tri xã Tiền Hải kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm chỉ đạo để hoàn thiện, dự báo nhu cầu, tổ chức in ấn, phân phối, kiểm soát giá và cung ứng sách giáo khoa, rà soát các nội dung trong sách giáo khoa, cắt bỏ các nội dung chưa phù hợp, nhất là với sách Ngữ văn. Cùng với đó, chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ tại các trạm y tế nhằm đáp ứng việc khám sức khỏe toàn dân; quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong; nâng mức hỗ trợ với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và nâng phụ cấp đối với người hoạt động ở cấp xã, cấp thôn.

Cử tri xã Tiền Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thu Hiền

Cử tri cũng kiến nghị cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn về giống cây trồng, vật nuôi, vốn, bao tiêu nông sản, xây dựng sản phẩm OCOP để ngành nông nghiệp có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế, khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Thu Hiền

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Đại Thắng ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phản ánh tại hội nghị; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tới.

Nâng cấp Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính

Các ĐBQH tỉnh Hưng Yên tại hội nghị TXCT tại xã Đoàn Đào. Ảnh: Đức Tuấn

Tại xã Đoàn Đào, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Đức Hiếu tiếp xúc với cử tri xã Đoàn Đào.

Các đại biểu tham dự hội nghị TXCT. Ảnh Đức Tuấn

Trong không khí cởi mở, cử tri xã Đoàn Đào kiến nghị một số vấn đề như: tháo gỡ điểm nghẽn thực tiễn dựa trên cơ sở pháp lý của Luật Đất đai năm 2024; nâng cấp Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung chức năng thống kê, tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (đúng hạn, quá hạn, trễ hạn) và số liệu giải quyết theo thẩm quyền của cấp xã; hoàn thiện cơ chế định mức, bố trí và tuyển dụng giáo viên đối với trường phổ thông có nhiều phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.

Cử tri xã Đoàn Đào phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn

Quan tâm chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; chỉ đạo việc thực hiện chế độ, thù lao, nhuận bút cho viên chức thuộc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã; quản lý vấn đề môi trường khi nhiều công ty, nhà máy về đầu tư, sản xuất trên địa bàn...

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Đức Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, DdBQH, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, vấn đề của cử tri quan tâm; giải đáp những nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp Quốc hội và chuyển tới các cơ quan chức năng trả lời và giải quyết theo thẩm quyền.

Cần quan tâm hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, chuyển đổi nghề

Tại xã Thái Thụy, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Huy; Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Thúy Sen; Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Linh Trần Quốc Việt.

Các ĐBQH tỉnh Hưng Yên TXCT tại xã Thái Thụy. Ảnh: Hương Giang

Tại hội nghị, cử tri xã Thái Thụy kiến nghị có giải pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp như phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh cơ giới hóa nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, góp phần bảo đảm an ninh lương thực. Đối với lĩnh vực thủy sản, cần quan tâm hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, chuyển đổi nghề. Công tác quản lý an toàn thực phẩm cần được tăng cường, đồng thời có hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh những khó khăn và kiến nghị cơ quan chức năng về một số vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về giáo dục, cử tri đề nghị bổ sung biên chế giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tại các nhà trường; bố trí kinh phí chi trả chế độ dạy vượt giờ; đồng thời, chú trọng giáo dục lịch sử trong nhà trường.

Cử tri xã Thái Thụy phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Về an sinh xã hội, cử tri kiến nghị quan tâm chính sách hỗ trợ người khuyết tật, con nạn nhân chất độc da cam; bố trí kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Huy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Huy đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết và báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

Cần giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Bắc Hưng Hải

Tại xã Yên Mỹ, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đại biểu: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Hồng Luyến…

Các ĐBQH tỉnh Hưng Yên TXCT tại xã Yên Mỹ

Tại hội nghị, cử tri xã Yên Mỹ đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Bắc Hưng Hải; kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần làm quyết liệt trong công tác xử phạt, tăng mức xử phạt vi phạm đối với công dân không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đến người có công với cách mạng, người cao tuổi, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội; có giải pháp đơn giản hóa các thủ tục đất đai, giảm số lượng giấy tờ và thời gian người dân phải đi lại nhiều lần đến cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về cơ cấu tổ chuyên môn, số lượng tổ trưởng, tổ phó, Tổng phụ trách Đội và cơ chế, chính sách liên quan đối với các trường sau sắp xếp...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Mỹ phản ánh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai thông tin đến cử tri xã Yên Mỹ về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước trong 8 tháng năm 2026.

Các ĐBQH tỉnh Hưng Yên với các đại biểu và cử tri xã Yên Mỹ

Về kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu đầy đủ để chuyển tới Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời, sẽ theo dõi, đôn đốc việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị và thông tin kết quả đến cử tri tại các buổi tiếp xúc tiếp theo.