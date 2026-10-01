TPHCM: Mưa lớn giờ tan tầm kết hợp triều cường gây ngập, kẹt xe

Clip: Mưa, đường ngập tại TPHCM vào chiều tối 1-10. Thực hiện: ĐÌNH DƯ- DUY TRẦN

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo SGGP, khoảng 17 giờ cùng ngày, mây dông xuất hiện ở khu vực ngoại thành rồi nhanh chóng lan rộng. Đến gần 18 giờ, mưa nặng hạt trút xuống khu vực trung tâm TPHCM.

Mưa lớn vào giờ cao điểm khiến hàng loạt phương tiện giao thông di chuyển vô cùng vất vả.

Cơn mưa chiều tối 1-10 khiến các phương tiện giao thông di chuyển trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua phường Tân Định) gặp nhiều khó khăn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại các tuyến đường như Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận), Điện Biên Phủ (qua các phường Xuân Hòa, Tân Định, Thạnh Mỹ Tây), Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung),... dòng xe đông đúc nhích từng chút một.

Vất vả di chuyển trên đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận). Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Khu vực đường Đỗ Mười (đoạn qua phường An Phú Đông và Thới An) rơi vào cảnh ùn ứ kéo dài từ ngã tư Vườn Lài - Đỗ Mười đến Bến xe Ngã tư Ga.

Kẹt xe kéo dài trên đường Đỗ Mười (đoạn qua phường An Phú Đông, phường Thới An). Ảnh: XUÂN TRUNG

Không chỉ kẹt xe, tình trạng ngập nước diễn ra ở nhiều nơi. Tại đường Điện Biên Phủ từ số nhà 602 đến đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây), cũng như trong con hẻm 602 (dài khoảng 300m) đều bị ngập từ 20cm đến hơn 50cm, buộc người dân phải xuống xe dắt bộ.

Nước ngập sâu tại hẻm 602 Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), đường Nguyễn Văn Thương (phường Thạnh Mỹ Tây), mưa lớn khiến con đường chìm trong "biển nước".

Tại đường Nguyễn Xí (phường Bình Lợi Trung, đoạn gần Chu Văn An), giao thông tại đây rối loạn khi vừa ngập vừa ùn tắc. Các đường hẻm trong khu vực đường Nguyễn Xí gần như đều ngập nước khiến người dân di chuyển rất khó khăn.

Ngập ở đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội). Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Tương tự, tại đường Phạm Ngũ Lão (phường Thủ Dầu Một), mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao tràn bờ gây ngập sâu đến 50cm. Hàng loạt xe chết máy, người dân phải chật vật dắt xe.

Mưa lớn kết hợp triều cường khiến nước ngập vào nhà nhiều hộ dân sống ven sông rạch ở phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Nước tràn vào nhà dân ở các khu vực trũng thấp ven sông rạch. Nhiều người cho biết đây là trận ngập nặng nhất kể từ đầu mùa mưa đến nay.