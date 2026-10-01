Ngày 3/10 khai trương Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Chiều 1/10, tại cuộc họp rà soát kịch bản và công tác chuẩn bị lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và xã Khánh Bình tập trung hoàn thiện công tác đón tiếp, lễ tân, an ninh trật tự, hậu cần và các điều kiện phục vụ đại biểu hai nước.

Các đơn vị phải thống nhất phương án tổ chức, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm các phần việc hoàn thành đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, sáng 2/10, đoàn tiền trạm An Giang và tỉnh Kandal sẽ kiểm tra, tổng duyệt và thống nhất các nội dung. Lễ khai trương chính thức diễn ra ngày 3/10 gại khu vực cửa khẩu Khánh Bình, xã Khánh Bình.

Cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom được công bố khai trương sau khi Cửa khẩu chính Khánh Bình được nâng cấp thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình theo Nghị quyết số 219/NQ-CP ngày 7/8/2026 của Chính phủ.

Việc nâng cấp cửa khẩu được xác định nhằm tạo thuận lợi cho xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa và tăng cường kết nối, hợp tác giữa An Giang với tỉnh Kandal và các địa phương Campuchia.

HÀ NGÂN - SOM SÊNG