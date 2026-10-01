Lữ đoàn 101 phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Tối 1-10, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026). Đại tá Phạm Duy Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lữ đoàn 101 chủ trì.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12. Trong đợt thi đua, lữ đoàn tập trung thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội nghiêm nhất; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thông qua đợt thi đua nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Vùng 4 và Lữ đoàn 101; phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tối cùng ngày, lữ đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị tháng 10, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.