Khẩn trương hoàn thiện phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên

Bến xe Gia Lâm. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Ngày 1/10, liên quan đến việc mở tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm (thành phố Hà Nội) - Bến xe Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) theo hình thức “có trợ giá” nhằm tăng cường liên kết Vùng Thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố chủ trì phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên, bảo đảm phù hợp với chủ trương đã được UBND thành phố thống nhất.

Cùng với đó, các đơn vị rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng trên hành lang Hà Nội - Hưng Yên; trong đó làm rõ mức độ trùng lặp về hành trình, điểm dừng, phạm vi phục vụ và khả năng kết nối với các tuyến hiện hữu; đồng thời xác định nhu cầu đi lại, sản lượng hành khách dự kiến và xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tần suất, biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế; nghiên cứu phương án tổ chức vận hành theo hướng hiệu quả, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và khả năng thu hút hành khách.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố cũng phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hoàn thiện phương án về phương tiện, nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành, điểm đầu cuối, điểm dừng đỗ và các điều kiện cần thiết khác; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Hưng Yên trong quá trình khảo sát, thống nhất phương án tổ chức vận hành và các nội dung liên quan đến phạm vi địa bàn tỉnh Hưng Yên; hoàn thiện phương án, báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 5/10, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Xây dựng Hà Nội) là đầu mối phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố và Tổng công ty Vận tải Hà Nội xây dựng dự toán chi phí và phương án trợ giá đối với tuyến buýt điện theo quy định hiện hành; rà soát, thẩm định tính đầy đủ, hợp lý và khả thi của các nội dung về chi phí vận hành, doanh thu dự kiến, mức trợ giá và nhu cầu kinh phí ngân sách; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố để thực hiện tuyến.

Phòng Vận tải (Sở Xây dựng Hà Nội) làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hoàn thiện phương án tuyến, phương án tổ chức vận hành và các nội dung liên quan; phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên thống nhất về hành trình tuyến, điểm đầu cuối, điểm dừng, lộ trình, thời gian hoạt động và các nội dung thuộc phạm vi quản lý của hai địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc hoàn thiện các thủ tục mở tuyến, tổ chức vận hành tuyến liên tỉnh theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố, Phòng Vận tải, Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến trên cơ sở các yêu cầu của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Xây dựng; bảo đảm phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để có thể tổ chức vận hành tuyến theo tiến độ được giao; phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện phương án và triển khai mở tuyến.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc xây dựng, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên là nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu tiến độ rất khẩn trương, nên các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung triển khai ngay, chủ động phối hợp, không chờ đợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành các nội dung theo thời hạn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các phòng, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo lãnh đạo sở để xem xét, giải quyết hoặc báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Trước đó, ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 4957/UBND-ĐT về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu triển khai việc mở mới tuyến xe buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh. Chủ trương mở tuyến này đã được UBND thành phố chấp thuận tại Văn bản số 4041/UBND-ĐT ngày 7/8/2026.

Đồng thời, UBND thành phố thống nhất về chủ trương đối với đề xuất, kiến nghị của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang hình thức “có trợ giá” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng, tăng cường liên kết vùng Thủ đô và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; tính toán, xác định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và phương án trợ giá theo đúng quy định hiện hành; thẩm định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố và các quy định của pháp luật về quản lý, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, trợ giá vận tải hành khách công cộng; thẩm định và thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở tuyến theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.