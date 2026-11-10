Việc khó có cựu chiến binh

Bởi có những việc, thành công có được bắt đầu từ sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành của người dân. Công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm của Thủ đô là một trong những công việc như thế. Ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được những người lính năm xưa phát huy. Bằng sự chân thành, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, các cựu chiến binh tiên phong thực hiện và kiên trì tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chung tay vì lợi ích chung và sự phát triển của Thủ đô.

Những người đi trước "mở đường"

Hội Cựu chiến binh xã Thanh Oai tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng cho hội viên. Ảnh: TO.

Thời gian gần đây, phường Thượng Cát triển khai nhiều dự án lớn như: Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, cầu Thượng Cát, Nhà máy nước mặt Sông Hồng... Trước yêu cầu đó, Hội Cựu chiến binh phường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thượng Cát Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, toàn Hội có 43 cán bộ, hội viên tham gia công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố. Phát huy vai trò gương mẫu, trong công tác giải phóng mặt bằng, 100% gia đình hội viên cựu chiến binh và hầu hết các hộ dân đều chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng.

Khi xã Đông Anh triển khai thu hồi đất phục vụ dự án cầu Tứ Liên, ông Nguyễn Đường Phú, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Xuân Trạch đã kiên trì tuyên truyền, vận động hai em ruột là Nguyễn Đường Lương và Nguyễn Thị Thành hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình, tự nguyện bàn giao mặt bằng ngay trong đợt đầu. Sự gương mẫu, đi đầu của người đảng viên, cựu chiến binh Nguyễn Đường Phú đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần vận động nhiều gia đình trong thôn, trong xã đồng thuận, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Tương tự, khi địa phương triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hinh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thượng Phúc đã gương mẫu đi đầu di dời phần mộ của gia đình. Ông Hinh chia sẻ: “Đây là dự án lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Thượng Phúc nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các thành viên trong gia đình tôi đều đồng thuận, chấp hành chủ trương di dời phần mộ của cha ông”.

Năm 2026, xã Thư Lâm triển khai nhiều dự án quan trọng như: Khu đô thị đa mục tiêu, Khu đô thị Liên Hà… với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi lên tới hàng nghìn héc-ta. Trước khối lượng công việc lớn, Hội Cựu chiến binh xã xác định chủ đề hành động: “Ở đâu có giải phóng mặt bằng, ở đó có cựu chiến binh”, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của hội viên trong công tác dân vận. Đặc biệt, Hội xây dựng quy trình vận động giải phóng mặt bằng gồm 6 bước: Nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động, nêu gương, giám sát và rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thư Lâm Vũ Ngọc Huy cho biết, Hội đã thành lập 5 tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại 56 chi hội, với 285 thành viên. Các tổ được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời nắm chắc tình hình từng dự án, số hộ dân và hội viên thuộc diện thu hồi đất để xây dựng phương án vận động phù hợp. Hội đặt mục tiêu 100% hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, quy định về giải phóng mặt bằng; 100% hộ dân trong vùng dự án được tuyên truyền, vận động, không để phát sinh điểm nóng.

Gương mẫu từ lời nói đến việc làm

Cựu chiến binh xã Thư Lâm tích cực tham gia các phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ảnh: TL.

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án, trong đó có nhiều công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các cấp Hội Cựu chiến binh, tiếp nối phương châm hoạt động xuyên suốt: Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức cho biết: Điều làm nên sức thuyết phục của phong trào không nằm ở những khẩu hiệu lớn mà ở hành động cụ thể của từng cán bộ, hội viên.

Khi chủ trương đúng, chính sách rõ ràng, cựu chiến binh sẵn sàng gương mẫu thực hiện trước; khi người dân còn băn khoăn, cựu chiến binh kiên trì lắng nghe, giải thích; khi phát sinh mâu thuẫn, cựu chiến binh tham gia hòa giải, kết nối chính quyền với nhân dân.

Nhiều hội viên còn phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển tải kiến nghị chính đáng của người dân đến cơ quan có thẩm quyền. Không né tránh việc khó, việc phức tạp mà chủ động nhận trách nhiệm chính là điểm nổi bật trong cách làm của các cựu chiến binh.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung nguồn lực triển khai nhiều dự án lớn nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển mới, Hội Cựu chiến binh các cấp xác định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động hội viên và gia đình gương mẫu chấp hành quy định, đồng thời tham gia giám sát, phản ánh tâm tư, kiến nghị chính đáng của người dân để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Từ những con đường đang được mở rộng, những cây cầu vươn nhịp qua sông Hồng đến các công trình hạ tầng từng ngày hình thành, có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có cựu chiến binh Thủ đô. Năm tháng đã lùi xa, nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và phát huy trên trận tuyến mới. Và ở nơi nào có việc khó, cần sự đồng lòng, trách nhiệm, nơi đó vẫn có những người lính năm xưa gương mẫu đi đầu.