Sáng 23/11, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực và tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển của thành phố.

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Quy hoạch phải đi vào thực tiễn, người dân là đối tượng thụ hưởng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP.HCM mà còn tạo xung lực cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP.HCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và khả năng lan tỏa mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bản quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng TP.HCM trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc xây dựng một bản quy hoạch có tầm nhìn dài hạn mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là phải tổ chức thực hiện như thế nào để những định hướng chiến lược được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Ông cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được trong tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đất nước vẫn còn đối mặt với những thách thức lớn liên quan đến hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Nếu không giải quyết được những hạn chế này, quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu xem bản đồ quy hoạch tại hội nghị.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò quyết định của khâu tổ chức thực thi, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xác định cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, thời gian hoàn thành và kết quả cuối cùng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là thước đo hiệu quả của quá trình triển khai quy hoạch. Những định hướng về hạ tầng, đô thị, giao thông hay các trung tâm phát triển phải được cụ thể hóa bằng công trình, dự án và những thay đổi thiết thực trong đời sống người dân.

5 nhóm nhiệm vụ để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển

Để quy hoạch thực sự phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP.HCM tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, thành phố cần phổ biến, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và đặc biệt là người dân. Thành phố phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tổng thể thành phố và quy hoạch vùng.

Nhiệm vụ thứ hai là vận dụng sáng tạo, quyết liệt các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là Luật Phát triển đô thị, để tạo đột phá trong huy động nguồn lực.

Trong đó, TP.HCM cần chú trọng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Về hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Đồng thời, cần có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát và tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thành phố phát triển.

Đáng chú ý, ông lưu ý phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, không chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tăng trưởng.

Đối với công tác quản trị, thành phố cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động vì người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cuối cùng, TP.HCM cần xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công.

Với quy hoạch có tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về không gian phát triển, mô hình tăng trưởng lẫn phương thức quản trị. Tuy nhiên, để những mục tiêu này không chỉ nằm trên văn bản, thành phố cần cụ thể hóa từng nhiệm vụ bằng trách nhiệm, nguồn lực và thời hạn rõ ràng.

Việc người dân được thụ hưởng những thành quả cụ thể từ quy hoạch, từ hạ tầng giao thông, môi trường sống đến chất lượng dịch vụ đô thị, sẽ là thước đo thực chất đối với hiệu quả triển khai tầm nhìn phát triển dài hạn của TP.HCM.