Loạt trạm dừng nghỉ trễ hẹn ngày về đích

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh được bố trí 2 trạm dừng nghỉ, trong đó 1 trạm được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm dừng nghỉ được đặt tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa phận xã Cẩm Hưng.

Trạm dừng nghỉ tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đến nay chỉ mới xây dựng lèo tèo một số hạng mục.

Đến thời điểm cuối tháng 11/2026, chỉ mới có trạm dừng nghỉ tại Km 534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng do Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác tạm với các nhu cầu thiết yếu như trạm tiếp nhiên liệu, cửa hàng ăn uống, khu đỗ xe và khu vệ sinh. Các hạng mục quan trọng khác của dự án là các công trình nhà hàng, khu lưu trú, hệ thống cấp nước và khu xử lý chất thải vẫn đang thi công dở dang, chưa hẹn ngày về đích dù theo tiến độ hợp đồng, dự án đã phải hoàn thiện toàn bộ các hạng mục, đưa vào hoạt động từ tháng 4/2026.

Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều công văn yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó có 2 trạm dừng nghỉ qua địa bàn Hà Tĩnh. Tháng 9/2026, đơn vị này đã lần thứ 2 có văn bản thông báo việc Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm chậm tiến độ thực hiện 2 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ngoài trạm dừng nghỉ tại Km534+310 thuộc dự án thành phần Hàm Nghi - Vũng Áng, dự án trạm dừng nghỉ tại Km594+400 thuộc dự án thành phần Vũng Áng - Bùng (Quảng Trị) do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư hiện nay nhiều hạng mục vẫn đang còn dang dở, thi công cầm chừng.

Trạm dừng nghỉ duy nhất qua địa phận tỉnh Nghệ An được đặt tại Km 427+035, thuộc địa phận xã Minh Châu, đã đưa vào khai thác tạm từ tháng 1/2025 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến độ hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vẫn còn chậm. Một số trạm đã đưa các dịch vụ thiết yếu vào khai thác nhưng chưa có đầy đủ dịch vụ ăn uống, cung cấp nhiên liệu, sạc điện cho phương tiện. Trong số 6 trạm dừng nghỉ chưa có các công trình dịch vụ thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, khu nghỉ ngơi cho tài xế, có trạm dừng nghỉ ở Km478+200 (thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Dự án này do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, đưa vào khai thác. Theo ghi nhận, đến cuối tháng 11/2026 – trước thời hạn 1 tháng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc phải hoàn thành, đưa vào sử dụng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc – dự án chỉ mới hoàn thiện được khoảng 30% tiến độ.

Phương tiện dừng nghỉ ngay trên công trường đang xây dựng dở dang tiềm ẩn nguy cơ về vệ sinh an toàn lao động và trật tự an toàn giao thông.

Dự án chưa có bất cứ hạng mục nào được xây dựng hoàn thiện, chưa có các dịch vụ thiết yếu, chưa có trạm xăng, nhà vệ sinh và đường giao thông. Trên công trường, bất luận thời tiết thuận lợi nhưng hằng ngày chỉ có lác đác rất ít công nhân và phương tiện uể oải thi công nên để về đích vào cuối năm 2026 đối với dự án này gần như là điều không thể.

Trao đổi với phóng viên, đại diện các chủ đầu tư hai dự án trạm dừng nghỉ tại Km534+310 và Km478+200 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đều cho rằng, thời gian qua, ảnh hưởng từ biến động giá xăng dầu khiến chi phí vật liệu xây dựng tăng cao và thiếu hụt công nhân, cùng thời tiết nắng nóng, mưa nhiều là các điều kiện khiến quá trình thi công bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo nhận định của Cục đường bộ Việt Nam, ngoài các nguyên nhân khách quan, yếu tố chủ quan cũng chi phối không nhỏ đến tiến độ khi một số chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt trong quá trình thực hiện, thi công cầm chừng, dàn trải khiến dự án kéo dài.

Kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ

Tương tự, tại các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, tình trạng các trạm dừng nghỉ liên tục trễ hẹn ngày về đích cũng diễn ra toàn tuyến. Trong đó, tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2 trạm dừng nghỉ nhưng đến nay, mới có 1 trạm dừng nghỉ tại Km 329+700 trên dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, thuộc địa phận phường Đông Sơn đã đi vào hoạt động, phục vụ người đi đường.

Trạm dừng nghỉ tại Km366+850 thuộc địa phận phường Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hoá đến nay thậm chí còn chưa san gạt xong mặt bằng để thi công các hạng mục đã được phê duyệt.

Trạm dừng nghỉ tại Km366+850 (phải tuyến) và Km366+920 (trái tuyến) tại phường Trúc Lâm, thuộc dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có diện tích khoảng 11,7ha vẫn đang trong quá trình xây dựng. Đến nay, nhà đầu tư chỉ mới hoàn thành hệ thống đấu nối, đường ra vào khu vực trạm dừng nghỉ và bố trí tạm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh để phục vụ nhu cầu trước mắt của người tham gia giao thông. Nhà đầu tư vẫn chưa san gạt xong mặt bằng để thi công các hạng mục theo thiết kế đã được phê duyệt.

Tại tỉnh Nghệ An, cao tốc Bắc - Nam 2 dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài gần 90km, được bố trí duy nhất 1 trạm dừng nghỉ tại Km 427+035, thuộc địa phận xã Minh Châu do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế làm nhà đầu tư. Từ tháng 1/2025, dự án đã đưa vào khai thác tạm nhưng đến nay, nhiều hạng mục chính vẫn chưa hoàn thiện. Quá trình khai thác tạm, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện vào dừng nghỉ trên công trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vệ sinh an toàn lao động và trật tự an toàn giao thông trong phạm vi dự án.

Báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện nay, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật khoảng 3.345km đường bộ cao tốc, đang triển khai thi công 1.870km. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông còn nhiều tồn tại, chưa đồng bộ; tiến độ triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ còn chậm, đến nay chỉ mới hoàn thành, khai thác được 7/36 trạm.

Cục đường bộ Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng.

Quá trình triển khai các trạm dừng nghỉ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong khâu lựa chọn hình thức đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng chậm; thủ tục giao đất, thuê đất chưa thống nhất. Một số nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành tại công trường dẫn đến nhiều trạm chưa hoàn thành đồng bộ với các tuyến cao tốc, chưa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, song Cục đường bộ Việt Nam vẫn đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Đồng thời, kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng. Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đốc thúc nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu các trạm dừng nghỉ.

Toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch xây dựng 36 trạm dừng nghỉ, trong đó đến nay có 7 trạm đã hoàn thành. Hiện, Bộ Xây dựng đang chủ quản việc đầu tư xây dựng 24 trạm dừng nghỉ trên các tuyến. Việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và sử dụng dịch vụ của người tham gia giao thông, mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.