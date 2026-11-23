Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 10 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những khó khăn và thống nhất giải pháp cho chặng cuối năm.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc, thành viên Tổng công ty.

Trình bày báo cáo công tác Đảng, đồng chí Tống Xuân Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ khái quát những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các trọng tâm cần triển khai trong thời gian còn lại của năm.

Trong 10 tháng năm 2026, Đảng ủy Tổng công ty bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng; vai trò của các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo - Phú Mỹ, phát biểu kết luận hội nghị.

Một nhiệm vụ trọng tâm là chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty về trực thuộc Đảng bộ phường Sài Gòn. Song song với việc kiện toàn tổ chức, Đảng ủy đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo được duy trì thông suốt.

Đến ngày 31/10, Đảng bộ PVFCCo - Phú Mỹ có 10 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 598 đảng viên. Trong 10 tháng, Đảng bộ kết nạp 14 đảng viên mới, cử 37 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và hoàn thành chỉnh lý, số hóa 100% hồ sơ đảng viên.

Cùng với đó, Tổng công ty tiếp tục bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động và triển khai các hoạt động an sinh xã hội với giá trị giải ngân khoảng 62,9 tỷ đồng. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng được thúc đẩy, góp phần nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Sản xuất kinh doanh ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường phân bón, hóa chất và giá năng lượng biến động, áp lực cạnh tranh gia tăng, PVFCCo - Phú Mỹ chủ động điều hành sản xuất, bám sát thị trường, linh hoạt trong kinh doanh và triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ở lĩnh vực sản xuất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ duy trì vận hành an toàn, ổn định. Sản lượng urê Phú Mỹ quy đổi đạt gần 782 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch 10 tháng; NPK Phú Mỹ đạt hơn 164 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch; hóa chất UFC85 đạt hơn 10,3 nghìn tấn, bằng 125% kế hoạch 10 tháng và vượt kế hoạch cả năm.

Về kinh doanh, sản lượng tiêu thụ phân bón đạt hơn 1,31 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 10 tháng; hóa chất đạt hơn 111 nghìn tấn, bằng 105% kế hoạch. Đáng chú ý, xuất khẩu urê Phú Mỹ đạt khoảng 165 nghìn tấn, vượt 65% kế hoạch cả năm, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao uy tín thương hiệu.