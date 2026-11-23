Từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của mẹ con chị Nông Thị Lưới, xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường gặp không ít khó khăn. Chia sẻ khó khăn với gia đình, CBCS Đồn Biên phòng Xuân Trường nắm bắt tình hình và hỗ trợ ngày công lao động, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Đơn vị hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp chị từng bước xây dựng sinh kế. Nhờ cần cù lao động, chủ động học hỏi kinh nghiệm, 3 năm nay, chị Lưới đã thoát nghèo. Hiện gia đình duy trì nuôi lợn nái cùng đàn lợn thịt hơn 10 con, cuộc sống từng bước ổn định.

Gia đình anh Nông Văn Cảm, xóm Đồng Mu cũng được CBCS Đồn Biên phòng Xuân Trường hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Anh Cảm chia sẻ: Trước đây kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống gặp không ít khó khăn. CBCS Biên phòng hướng dẫn từ lựa chọn giống, chăm sóc, xây dựng chuồng trại chăn nuôi đến kỹ thuật làm đất, gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Năm 2021 gia đình thoát nghèo. Hiện tôi nuôi một con bò nặng hơn 8 tạ, trị giá ước tính khoảng 70 triệu đồng và chăn nuôi thêm lợn thịt, gia cầm.

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, CBCS Đồn Biên phòng Xuân Trường tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, chuồng trại, xây dựng cảnh quan xóm bản xanh, sạch, đẹp. Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường Hoàng Quốc Việt cho biết: Là xã vùng cao biên giới với hơn 1.000 hộ, xã có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 50,23%, với 387 hộ nghèo, 156 hộ cận nghèo. Đây là thách thức lớn trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Xuân Trường chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Không chỉ góp ngày công lao động, CBCS còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Qua đó góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cùng lãnh đạo xã Xuân Trường thăm mô hình nuôi trâu vỗ béo tại xóm Đồng Mu.

Đồn Biên phòng Xuân Trường được giao quản lý địa bàn 2 xã: Khánh Xuân, Xuân Trường. Những năm qua, đơn vị phân công CBCS bám nắm địa bàn, phối hợp củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 50 buổi tuyên truyền pháp luật, Luật Biên phòng Việt Nam cho trên 1.000 lượt người; hỗ trợ 135 ngày công giúp 34 hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; phối hợp lắp đặt 40 bóng đèn năng lượng mặt trời theo Chương trình “Thắp sáng vùng biên” tại xóm Mác Nẻng, xã Khánh Xuân; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 2 trẻ tại đơn vị theo Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”; hỗ trợ 4 học sinh theo mô hình “Nâng bước em tới trường”…

Trung tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Trường cho biết: Đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; phát huy vai trò các tổ tự quản, vận động nhân dân trở thành những “cột mốc sống”, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã huy động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ cây giống, con giống, kinh phí, hướng dẫn nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tham mưu, lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tăng cường kết nối thương mại, tiêu thụ nông sản cho người dân khu vực biên giới.

Với phương châm "bám dân, gần dân, giúp dân", Đồn Biên phòng Xuân Trường đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khơi dậy nội lực trong nhân dân, tạo sinh kế bền vững, xây dựng nông thôn mới. Khi đời sống người dân ngày càng được nâng cao, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng được củng cố, thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc cũng ngày càng vững chắc.