Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày thành tựu 80 năm của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày thành tựu 80 năm của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày thành tựu 80 năm của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)