Vợ qua đời khi sinh người con thứ năm, anh Mùa A Lâu, ở xã Tà Xùa (Sơn La), một mình gánh vác việc chăm sóc 5 đứa con nhỏ. Khi hoàn cảnh gia đình được chia sẻ, cháu út Mùa Thị Linh mới 3 tháng tuổi, còn người cha phải đối diện với những khó khăn chồng chất trong cuộc sống.

Giữa lúc gia đình cần sự giúp đỡ, Công an xã Tà Xùa đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, với mong muốn không chỉ giúp cha con anh Lâu vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để gia đình có sinh kế lâu dài.

Công an xã Tà Xùa (Sơn La) cùng các đơn vị đồng hành trao tặng sữa, chăn ấm và nhiều nhu yếu phẩm cho gia đình anh Mùa A Lâu.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến sáng 18/10/2026, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng của 311 nhà hảo tâm trên cả nước, với tổng số tiền đóng góp 81.794.000 đồng.

Ngày 18/10, sau khi thống nhất với gia đình, lực lượng công an cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng anh Lâu 2 con ngựa giống trị giá 65 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ thức ăn chăn nuôi giai đoạn đầu và 3 triệu đồng để sửa sang chuồng trại.

Với người cha đang một mình nuôi 5 con nhỏ, hai con ngựa không đơn thuần là món quà vật chất mà còn được kỳ vọng trở thành nguồn sinh kế, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình dành 7 triệu đồng làm quỹ dự phòng khám, chữa bệnh cho cháu Mùa Thị Linh. Các nhà hảo tâm cũng gửi tặng 24 thùng sữa, bình sữa trị giá 16 triệu đồng cùng nhiều tã bỉm, quần áo ấm dành cho các cháu.

Đằng sau những con số là sự chung tay của hàng trăm tấm lòng hướng về một gia đình vùng cao đang gặp biến cố. Sự hỗ trợ vừa giúp cha con anh Lâu giảm bớt gánh nặng trước mắt, vừa tạo thêm điều kiện để người cha chăm lo cho tương lai của các con.

Hoạt động có sự đồng hành của Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân, Tuổi trẻ Tà Xùa, Chi đoàn Công an xã Tà Xùa cùng các nhà hảo tâm.

Câu chuyện của gia đình anh Mùa A Lâu là một trong những hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng Công an xã Tà Xùa triển khai cùng các tổ chức, cá nhân thiện nguyện.

Tại xã vùng cao này, mùa đông thường đi kèm với sương mù dày đặc, rét đậm, rét hại. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sản xuất của người dân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, trong các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 11/11 bản, Công an xã Tà Xùa đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng quần áo, chăn đệm, mắm, muối, mì chính và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Những phần quà được dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn và những trường hợp yếu thế trên địa bàn.

Đối với người dân vùng cao, những chiếc chăn ấm, bộ quần áo hay nhu yếu phẩm thiết yếu là sự hỗ trợ thiết thực, nhất là khi mùa đông đến gần.

Không chỉ chăm lo đời sống, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

Hoạt động này có ý nghĩa tại địa phương mà sinh kế của nhiều hộ dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Theo báo cáo của xã, địa hình dốc, quỹ đất sản xuất hạn chế cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt đang đặt ra nhiều khó khăn đối với việc phát triển kinh tế cho đồng bào.

Việc hỗ trợ vật nuôi, hướng dẫn chăm sóc đàn gia súc và phòng, chống rét vì thế không chỉ giải quyết những nhu cầu trước mắt mà còn hướng đến bảo vệ sinh kế, giúp người dân chủ động hơn trước những rủi ro do thời tiết.

Tại Tà Xùa, nơi đồng bào H’Mông chiếm 99,6% dân số, những hoạt động an sinh xã hội đang góp phần kết nối các tấm lòng thiện nguyện với những gia đình cần được giúp đỡ.

Từ hai con ngựa giống dành cho người cha mất vợ đến những chiếc chăn ấm trao tận tay hộ nghèo, mỗi sự hỗ trợ đều mang theo mong muốn giúp đồng bào vơi bớt khó khăn và có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Giữa núi rừng Tây Bắc, hơi ấm không chỉ đến từ những món quà vật chất mà còn từ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, để những gia đình khó khăn có thêm điểm tựa khi mùa đông về.