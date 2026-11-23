Sáng ngày 23/11, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP HCM, đồng thời tạo sức lan tỏa đối với vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quy hoạch đã cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026. Đến năm 2030, TP HCM phấn đấu trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước. Đến năm 2050, Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Để triển khai Quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP HCM tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tổng thể.

Thành phố cần vận dụng hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội và các cơ chế, chính sách mới để huy động nguồn lực đầu tư; ưu tiên phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, TP HCM cần tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên công trình giao thông kết nối liên vùng, giải quyết ngập úng, ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư, đấu thầu và tài sản công.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Quốc Phong cho biết, Quy hoạch xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

Quy hoạch xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, lấy con người làm trung tâm.

Về mục tiêu dài hạn, đến năm 2030, TP HCM phấn đấu có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống và nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, Thành phố hướng tới nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn, TP HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định Thành phố sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch, rà soát các quy hoạch liên quan, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, giao thông, không gian đô thị và Trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, xây dựng TP HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển cụ thể trong thực tiễn. “Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về thành phố của mình,” Chủ tịch TP HCM nhấn mạnh.

Đinh Nhung