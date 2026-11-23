Sáng 23/11, tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM (phường An Khánh), UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Đến dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá: Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TPHCM mà còn là xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam bộ, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Ngô Tùng)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: TPHCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu động lực có sức hút và sức lan tỏa ở cả vùng Đông Nam bộ và cả nước. Bản quy hoạch được công bố hôm nay đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026 - xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành khu đô thị dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 để trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm với các đô thị trên thế giới.

Để bản đồ quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đến khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công. Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay đất nước có ba điểm nghẽn: thể chế, hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, điểm nghẽn thể chế trong vài năm qua đã được tháo gỡ tích cực.

"Thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có một sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng là vấn đề hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phát triển các khu đô thị mới - sáng - xanh - sạch - đẹp, nhà ở cho người dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền TPHCM, các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phải phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động; phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND TPHCM và các xã phường cùng sự giám sát của người dân.

Cùng với đó, thu hút tối đa nguồn lực tham gia đầu tư phát triển; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam bộ.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (thứ 4 từ trái qua) trao quyết định công nhận 7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. 7 thành viên mới này dự kiến huy động 5 tỷ USD cho giai đoạn 2027-2030. (Ảnh: Ngô Tùng)

Thứ hai, thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Từ đó, tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao đổi mới, sáng tạo.

Quan trọng hơn hết là phải phát triển các khu đô thị mới - sáng - xanh - sạch - đẹp; nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quyết định của thành phố hơn 10 triệu dân.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng, chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Làm rõ quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của thành phố.

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong quyết định; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, đồng hành cùng thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm đặc thù phát triển TPHCM nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

“Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TPHCM bứt phá, phát triển vươn lên xứng tầm”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành thành phố tại buổi lễ.

Đại biểu và các bạn sinh viên chuyên ngành kiến trúc xem thông tin bản quy hoạch tổng thể. (Ảnh: Ngô Tùng)