Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam, lần thứ 2 – Cần Thơ 2026. Ảnh: VPQH

Chương trình do UBND TP. Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng là "vựa lúa", đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia…quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đây là yêu cầu rất quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam, lần thứ 2. Ảnh: VPQH

Cho rằng ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Cần Thơ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội là “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư của các đối tác chiến lược, các quốc gia, tổ chức quốc tế góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa của Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu, sản phẩm của ngành lúa gạo, mà còn tạo cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, của TP. Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: VPQH

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, Bộ, ngành, sự nỗ lực của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân, ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên mới phát triển mới của đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đây là những định hướng rất quan trọng để TP. Cần Thơ và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển xanh, chất lượng và bền vững trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh hành trình phát triển của hạt gạo Việt Nam, từ những cánh đồng quê hương đến thị trường năm châu, từ bảo đảm bữa cơm mỗi gia đình đến đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, hành trình ấy cần tiếp tục được viết bằng trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Đó là khát vọng xây dựng ngành hàng lúa gạo Việt Nam ngày càng xanh hơn, chất lượng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế; để mỗi hạt gạo Việt Nam không chỉ mang hương vị quê hương, kết tinh giá trị văn hóa và trí tuệ của người Việt, mà còn chuyển tải thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, trách nhiệm và khát vọng thịnh vượng của đất nước.

Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 22 - 25/11/2026, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng cùng sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong nước, quốc tế. Festival có chuỗi hoạt động phong phú, gồm các hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tái hiện hành trình phát triển của cây lúa Việt Nam, từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của bao thế hệ người Việt Nam gắn bó với cây lúa, hạt gạo.