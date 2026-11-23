Triển khai khẩn trương,đồng bộ, kịp thời

Ngay sau khi Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) ban hành các Quyết định số 368/QĐ-CDT ngày 14/8/2026 về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2026 - 2027, Chi cục DTNN khu vực X đã vào cuộc với tinh thần “thần tốc, trách nhiệm và hiệu quả”. Nhận thức rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách an sinh xã hội, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức đơn vị đã chủ động bám sát cơ sở, trực tiếp liên hệ, làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo do UBND TP. Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi giao làm đầu mối để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục phân bổ, tiếp nhận.

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 21/8/2026, UBND TP. Đà Nẵng có quyết định tiếp nhận và phân bổ 1.772,745 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Chi cục DTNN khu vực X khắc phục khó khăn, vận chuyển gạo DTQG đến các Điểm trường vùng biên giới. Ảnh: Tuyển Triệu

Đối với nguồn gạo hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, tổng khối lượng phân bổ gần 1.417 tấn gạo, chia làm 2 đợt hỗ trợ 19.318 học sinh thuộc 83 trường đóng trên địa bàn 26 xã của Đà Nẵng. Trong đó, đợt 1 tiếp nhận và phân bổ hơn 548 tấn gạo, hỗ trợ trong 2 tháng, thời gian giao nhận trước ngày 10/9/2026. Đợt 2 tiếp nhận và phân bổ gần 869 tấn gạo, hỗ trợ trong 3 tháng, hoàn thành giao nhận trước ngày 10/11/2026.

Đối với nguồn gạo tiếp nhận theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP, tổng khối lượng hỗ trợ là gần 356 tấn gạo, hỗ trợ 5.065 học sinh thuộc 5 trường đóng trên địa bàn 6 xã (La Dêê, Tây Giang, Hùng Sơn, Avương, La Êê, Đắc Pring), cũng được chia thành 2 đợt giao nhận. Đợt 1 tiếp nhận và phân bổ hơn 145 tấn gạo, hỗ trợ trong 2 tháng, thời hạn giao nhận trước ngày 10/9/2026. Đợt 2 tiếp nhận và phân bổ hơn 210 tấn gạo, hỗ trợ trong 3 tháng, hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

Tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án phân bổ 3.799,726 tấn gạo (đợt 1: 1.553,753 tấn; đợt 2: 2.206,315 tấn) cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 57 xã, phường và đặc khu Lý Sơn để cấp cho học sinh, học viên được hưởng theo các nghị định của Chính phủ trong học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Trong đó, gạo tiếp nhận hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là 3,257,925 tấn; gạo tiếp nhận hỗ trợ theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP là 219,867 tấn; gạo tiếp nhận hỗ trợ theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP là 282,276 tấn.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Chia sẻ về đợt xuất cấp gạo dự trữ quốc gia, ông Hoàng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực X cho biết, công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh gặp không ít khó khăn. Khối lượng gạo xuất cấp trong đợt này lớn, trong khi địa bàn giao nhận rộng, trải dài từ các xã miền núi, khu vực biên giới đất liền đến các đặc khu, hải đảo, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tổ chức vận chuyển và giao nhận.

Đáng chú ý, mỗi đợt xuất cấp đều có những khó khăn riêng. Đợt 1, thời gian triển khai gấp, trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, gây áp lực lớn về tiến độ thực hiện. Đợt 2, việc vận chuyển, giao nhận gạo diễn ra trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường đèo, núi bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông và tiếp cận các địa bàn nhận gạo.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực X đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ và các điểm kho trực thuộc. Trong đó, giao Điểm kho dự trữ ĐK6.KV10 (Kho Kon Tum) và ĐK8.KV10 (Kho Dung Quất) tổ chức xuất cấp không thu tiền gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tỉnh Quảng Ngãi học kỳ I năm học 2026 - 2027.

Kết quả xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh kịp thời, đúng đối tượng đă thể hiện rơ năng lực tổ chức, điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Chi cục DTNN khu vực X. Toàn bộ số gạo được xuất cấp đúng chủng loại, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định. Quá tŕnh giao nhận được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, có sự phối hợp và giám sát của cơ quan quản lư giáo dục cùng chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn hàng dự trữ, không để xảy ra thất thoát, sai sót hay chậm trễ.

Đồng thời, giao Điểm kho dự trữ ĐK4.KV10 (Kho Hòa Vang) tổ chức xuất cấp không thu tiền gần 1.773 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên TP. Đà Nẵng học kỳ I năm học 2026 - 2027. Quá trình xuất cấp chia làm 2 đợt. Đợt 1 xuất cấp gần 694 tấn gạo, thời gian giao nhận trước ngày 10/9/2026. Đợt 2 xuất cấp hơn 1.079 tấn gạo, thời gian giao nhận trước ngày 10/11/2026.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi cục DTNN khu vực X, các điểm kho đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện vận chuyển, trang thiết bị bốc xếp. Công tác kiểm tra chất lượng, xây dựng mẫu gạo được thực hiện đúng quy định; gạo được “thu hóa 100%” đảm bảo chất lượng trước khi đưa lên phương tiện. Quá trình lập hồ sơ, thủ tục xuất kho được thực hiện theo đúng Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính.

Đến ngày 10/11/2026, Chi cục DTNN khu vực X đã hoàn thành xuất sắc công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 5.532,813 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên trong thời gian học kỳ I, năm học 2026-2027 tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng theo quy định. Trong đó:

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tổng số gạo DTQG xuất cấp hỗ trợ học sinh, học viên là 3.760,068 tấn; đợt 1 là 1.553,753 tấn (từ ngày 27/8 đến ngày 04/9/2026), đợt 2 là 2.206,315 tấn (từ ngày 27/10 đến ngày 04/11/2026).

Tại thành phố Đà Nẵng, tổng số gạo DTQG xuất cấp hỗ trợ học sinh, học viên là 1.772,745 tấn; đợt 1 là 548,325 tấn (từ ngày 25/8 đến ngày 04/9/2026), đợt 2 là 868,635 tấn (từ ngày 05/11 đến ngày 10/11/2026).

Chia sẻ về hành trình bàn giao gạo hỗ trợ tại các địa phương, anh Nguyễn Nhật Quang, Bí thư Chi đoàn thanh niên Chi cục DTNN khu vực X, cho biết, vượt qua những cung đường đèo dốc quanh co, hiểm trở, các chuyến xe chở gạo dự trữ quốc gia đã đến với các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Từng bao gạo được trao tận tay chính quyền địa phương và các nhà trường, trong niềm vui, sự xúc động của thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Những khoảnh khắc ấy không chỉ thể hiện ý nghĩa thiết thực của chính sách hỗ trợ mà còn trở thành nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó, yên tâm đến trường.