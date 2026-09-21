[Video] Giữ rừng cho phát triển xanh

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang đề xuất bỏ quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ trong các dự án, gồm biệt thự và nhà ở liền kề. Quyền sở hữu nhà ở của nhóm này vẫn được đặt ra đối với căn hộ chung cư, nhưng đi kèm các giới hạn về tỉ lệ, thời hạn và khu vực được phép sở hữu.