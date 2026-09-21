[Video] Giữ rừng cho phát triển xanh
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của một đô thị công nghiệp, Đồng Nai vẫn gìn giữ được những cánh rừng có giá trị đặc biệt về sinh thái và đa dạng sinh học. Với 2 vườn quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ rộng lớn, công tác bảo tồn rừng đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới phát triển xanh, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và gìn giữ môi trường.
Thực hiện: Xuân Lượng - Lâm Giang - Ngọc Thành
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-giu-rung-cho-phat-trien-xanh-3795a09/