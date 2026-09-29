Phú Quốc quy hoạch hơn 550 ha đô thị du lịch tại Rạch Vẹm, Gành Dầu

Một phần khu vực Rạch Vẹm. Ảnh: Hoàng Giám.

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với khu vực Rạch Vẹm và Gành Dầu, thuộc phân khu 10, đặc khu Phú Quốc. Hai khu có tổng diện tích hơn 550 ha.

Trong đó, khu vực Rạch Vẹm rộng khoảng 320 ha, dự kiến phục vụ khoảng 12.000 người. Khu vực được định hướng thành đô thị du lịch hỗn hợp, kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, tham quan làng nghề và bảo tồn sinh vật biển.

Toàn khu được chia thành khu A - đô thị du lịch rộng khoảng 250 ha và khu B - du lịch rộng gần 70 ha.

Trong khu A, đất dân dụng chiếm khoảng 106 ha, gồm 77,45 ha đất nhóm nhà ở, 4,13 ha đất dịch vụ công cộng, 1,36 ha cây xanh công cộng cấp đơn vị ở và 23,31 ha giao thông cấp đơn vị ở.

Khu B nằm ở phía bắc khu vực quy hoạch, được định hướng phát triển các khu nghỉ dưỡng ven biển. Khoảng 12 ha được bố trí cho biệt thự du lịch và hơn 25 ha cho khách sạn nghỉ dưỡng. Các khu biệt thự có tầng cao 1-3 tầng, trong khi các ô đất khách sạn nghỉ dưỡng được phép xây tối đa 12 tầng.

Một số ô đất hỗn hợp thương mại, dịch vụ tại khu đô thị Rạch Vẹm có tầng cao tối đa 45 tầng. Phía nam khu vực quy hoạch dành khoảng 26,6 ha cho nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu sinh học và nuôi trồng thủy sản.

Khu vực Gành Dầu có diện tích hơn 230 ha, được quy hoạch thành khu đô thị du lịch hỗn hợp kết hợp với các khu dân cư hiện hữu. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.500 người, gồm 5.500 cư dân và khoảng 1.000 khách du lịch, khách tham quan và nhân viên phục vụ.

Trong đó, khu đô thị du lịch tại Gành Dầu rộng hơn 206 ha, còn khu dịch vụ du lịch khoảng 24 ha. Đất nhóm nhà ở chiếm khoảng 76 ha, trong đó 6,54 ha được bố trí cho tái định cư. Đồ án định hướng cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, đồng thời phát triển thêm các khu ở mới.

Tại Gành Dầu, phần lớn khu ở phát triển mới có tầng cao tối đa 7 tầng. Riêng ô đất A-OMC-6 rộng khoảng 1,68 ha được quy hoạch tầng cao từ 1 đến tối đa 22 tầng. Đây là chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch, không đồng nghĩa với việc một công trình cụ thể đã được phép xây dựng với chiều cao 22 tầng.

Không gian ven biển Gành Dầu được dành cho công viên, quảng trường, đường đi dạo và đường xe đạp. Quy hoạch yêu cầu không tổ chức đường giao thông cơ giới chia cắt công viên ven biển, đồng thời giữ địa hình tự nhiên ở khu vực chân núi, kết nối cảnh quan núi với biển.

Rạch Vẹm và Gành Dầu là điểm đến hoang sơ, nổi tiếng ở phía bắc đảo Phú Quốc, có lợi thế về không gian biển, rừng và cảnh quan tự nhiên. Rạch Vẹm gắn với khu dân cư ven biển, làng chài và hệ sinh thái biển, trong khi Gành Dầu đã hình thành các khu dân cư, bến tàu và hoạt động du lịch.

Cả hai đồ án đều nhấn mạnh việc khai thác cảnh quan biển gắn với không gian công cộng và bảo tồn tự nhiên, trong bối cảnh khu vực phía bắc Phú Quốc còn quỹ đất và hệ sinh thái ven biển tương đối lớn.

Việc phê duyệt quy hoạch là cơ sở quản lý và triển khai các bước tiếp theo, không đồng nghĩa công nhận tính pháp lý hoặc hợp thức hóa các dự án, công trình vi phạm nếu có. Các dự án sau đó vẫn phải hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định liên quan.