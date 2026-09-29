Quảng Trị tăng cường 5 cán bộ hỗ trợ GPMB các dự án trọng điểm tại xã Mỹ Thủy

Ngày 29/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công chức, viên chức đến làm việc tại UBND xã Mỹ Thủy.

Để kịp thời triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn xã Mỹ Thủy, nhất là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn về triển khai một số công trình, dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bố trí và cử công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp tăng cường đến làm việc tại UBND xã Mỹ Thủy.

Đê chắn sóng phía Đông cảng Mỹ Thủy đang thi công.

Số lượng cần tăng cường là 5 người; thời gian tăng cường từ ngày 1/10 đến khi hoàn thành các dự án trên địa bàn xã Mỹ Thủy, nhưng không quá 3 năm.

Cụ thể, Sở Tài chính cử một người phụ trách lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, tài chính, kế toán, giá, quản lý tài sản công; Thanh tra tỉnh cử một người phụ trách lĩnh vực giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Sở Nông nghiệp và Môi trường cử hai người phụ trách lĩnh vực GPMB, quản lý đất đai, môi trường.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh cử một người phụ trách công tác thẩm định các dự án (thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự án, quy hoạch, kiến trúc).

Trong đó, đối với công chức, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan căn cứ quy định tại Nghị định số 170 ngày 30/6/2025 và Nghị định số 300 ngày 29/7/2026 của Chính phủ, Quyết định số 79 ngày 4/9/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị, lập danh sách gửi Sở Nội vụ để quyết định việc tăng cường theo quy định.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các các lãnh đạo tỉnh kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy ngày 26/9.

Đối với viên chức, các cơ quan, đơn vị căn cứ theo quy định tại Nghị định số 259 ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Quyết định số 44 ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh để quyết định việc tăng cường theo thẩm quyền quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu UBND xã Mỹ Thủy chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức tăng cường đảm bảo theo quy định, phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND xã Mỹ Thủy và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức thực hiện tăng cường, biệt phái theo quy định.

Hai bến đầu tiên của dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (bến số 1 và bến số 2) đã hoàn thành và đã đón chuyến tàu đầu tiên vào ngày 15/7.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện nay, trên địa bàn xã Mỹ Thủy đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm, yêu cầu công tác GPMB phải được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Khối lượng công việc GPMB lớn, liên quan đến nhiều nội dung phức tạp như: giải quyết đơn thư khiếu nại, quy hoạch, xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, xác định giá đất, thời điểm tạo lập tài sản của người dân; lập, thẩm định và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và các nội dung có liên quan.

Trong khi đó, nguồn nhân lực của địa phương còn thiếu, nhất là đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu thực hiện công tác GPMB.

Ngày 26/9, UBND xã Mỹ Thủy cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều động công chức đến công tác tại UBND xã Mỹ Thủy.

Khẩn trương hoàn thành các công việc phục vụ bay thử nghiệm Cảng hàng không Quảng Trị Trong diễn biến liên quan, ngày 27/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản về việc khẩn trương hoàn thành các công việc phục vụ bay thử nghiệm Cảng hàng không Quảng Trị.

Một góc dự án Cảng hàng không Quảng Trị nhìn từ trên cao những ngày cuối tháng 7/2026.

Để bảo đảm phục vụ bay thử nghiệm Cảng hàng không Quảng Trị vào ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị khẩn trương làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, kỹ thuật, tài sản và các thủ tục khác theo quy định, đảm bảo đủ điều kiện đóng điện, đấu nối đường điện 110kV, 35kV trong tháng 9/2026. Hoàn thành việc di dời, chuyển đấu nối tuyến đường dây 110kV trước ngày 10/10. Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức làm việc trước ngày 29/9 để thống nhất, thực hiện lịch cắt điện phục vụ xử lý các đường dây 110kV, 35kV; hoàn thành trước ngày 3/10 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Phó giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ GPMB dự án Cảng hàng không Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo UBND xã Gio Linh, Ban GPMB và UBND xã Cửa Việt khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật còn vướng mắc, gồm đường dây 110kV, 35kV, đường ống dẫn khí, trạm thu phát sóng (BTS) Viettel và các nội dung liên quan khác; hoàn thành trước ngày 3/10/2026.