Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điện mặt trời mái nhà

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài chủ trì. Tham dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Cục Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo UBND và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nội dung trọng tâm của hội nghị là cập nhật các quy định, cơ chế và chính sách mới liên quan đến điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời thúc đẩy việc triển khai mô hình này tại trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện và các cơ sở có nhu cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài chủ trì hội nghị. (Ảnh: Báo Công Thương)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh vai trò của điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Đặc biệt, phụ tải tại khu vực miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng cao, đặt ra yêu cầu phải triển khai đồng bộ các giải pháp bổ sung nguồn điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, trong đó có Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đánh giá tại Hội nghị, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và các định hướng liên quan trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai trên thực tế vẫn chưa đồng đều và cần được đẩy mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu đề ra.

Từ thực tế này, các đại biểu tập trung trao đổi về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong đó, việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành điện và các đơn vị liên quan được xác định là yếu tố quan trọng để hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện đấu nối và đơn giản hóa các thủ tục.

Đại diện các địa phương, đơn vị điện lực cũng chia sẻ tình hình triển khai tại các cơ quan, công sở, trường học và bệnh viện; đồng thời nêu những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn liên quan đến quy trình, thủ tục, nguồn kinh phí và hạ tầng kỹ thuật.

Các kiến nghị được đại diện Bộ Công Thương, ngành điện và các đơn vị liên quan trao đổi, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị. Qua đó, các bên thống nhất tăng cường phối hợp, tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Việc đẩy nhanh mô hình này được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, giảm áp lực lên hệ thống điện và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phụ tải, nhất là tại các khu vực có tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện cao.