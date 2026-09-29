Quảng Trị tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh này ước tăng 8,28%. Trong khi đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026, quý IV cần mức tăng khoảng 17,02%, vì vậy, tỉnh yêu cầu đặt ra là phải tập trung vào những ngành, lĩnh vực và dự án có khả năng tạo giá trị tăng thêm ngay trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nghe nhà thầu, đơn vị thi công Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1 báo cáo tiến độ triển khai dự án tại thực địa.

Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ước đạt 9.215 tỉ đồng, bằng 73,5% dự toán Trung ương giao và 68,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tuy nhiên, một số khoản thu còn thấp, đáng chú ý là thu tiền sử dụng đất mới đạt 51,57% dự toán Trung ương giao và 40,11% dự toán tỉnh giao. Ở cấp xã, còn 20/78 địa phương chưa đạt tiến độ thu theo yêu cầu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng như đã đề ra, tỉnh Quảng Trị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng tốc xây dựng các công trình trọng điểm về năng lượng, công nghiệp, đầu tư công và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch… Cùng với tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Quảng Trị vẫn còn những "điểm nghẽn" cần tập trung tháo gỡ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị.

Kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La; Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy và Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D… đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo định hướng phát triển hạ tầng giao thông và logistics có tính đột phá. Tỉnh Quảng Trị tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông đa phương thức, trọng tâm là việc kết nối các hành lang vận tải liên vùng và quốc tế, đặc biệt là hành lang kinh tế Đông-Tây.

Dự án có số vốn đầu tư lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị tính đến hiện nay là Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Dự án có tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng do EVN làm chủ đầu tư, gồm 3 dự án thành phần chính: Cơ sở hạ tầng chung (4.818 tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I (41.130 đến hơn 42.000 tỷ đồng) và các dự án điện khí LNG Quảng Trạch II, III (41.800 đến hơn 52.000 tỷ đồng mỗi dự án).

Để triển khai Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị phải đảm bảo tổng diện tích mặt bằng là 540,5 ha, gồm 210 ha mặt biển và 330,5 ha đất liền. Đến nay, địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 210 ha mặt biển và 329,92 ha đất liền cho nhà thầu thi công; còn 0,58 ha chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch là dự án năng lượng lớn được đầu tư hơn 100.000 nghìn tỷ đồng.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), khởi công từ tháng 7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Mới đây, dự án đã chính thức được điều chỉnh quy hoạch từ cảng hàng không cấp 4C lên cấp 4E, cho phép tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787 và Airbus A350. Hiện tại, các hạng mục như đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kết cấu chính. Riêng hạng mục đường cất hạ cánh đã hoàn thành.

Một trong những dự án đang vướng về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công ở Quảng Trị là Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy và Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D. Đây là hai dự án động lực, có tính liên kết trên hành lang kinh tế Đông-Tây của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, vướng mắc về giải phóng mặt bằng đang trở thành điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị làm việc với Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Có mặt tại các công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã kiểm tra thực địa nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án động lực. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng còn lại, đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để tăng tốc giá trị xây lắp và giải ngân tối đa nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao trong năm 2026.