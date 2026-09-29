Hỗ trợ sinh kế cho người dân có đất thu hồi
Song song với triển khai các dự án hạ tầng, đô thị nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm sinh kế cho người dân có đất thu hồi. Từ kết nối, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề đến hỗ trợ vay vốn chuyển đổi việc làm, các chính sách đang từng bước giúp người dân thích ứng với thay đổi, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ho-tro-sinh-ke-cho-nguoi-dan-co-dat-thu-hoi-419993.htm