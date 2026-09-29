Ô Diên: 100% nhà văn hóa sẽ trở thành điểm kết nối cộng đồng
Từ tháng 9 đến hết năm nay, 100% nhà văn hóa, khu thể thao và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xã Ô Diên sẽ được triển khai mô hình “Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng”. Không chỉ chỉnh trang theo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”, các thiết chế sẽ được tổ chức hoạt động thường xuyên, công khai lịch sinh hoạt và bố trí người phụ trách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/o-dien-100-nha-van-hoa-se-tro-thanh-diem-ket-noi-cong-dong-419998.htm