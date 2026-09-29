Ô Diên: 100% nhà văn hóa sẽ trở thành điểm kết nối cộng đồng

Trước và sau mỗi Kỳ họp Quốc hội, những buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Cảng trở thành không gian của những cuộc đối thoại thẳng thắn. Ở đó, việc lắng nghe để thấu cảm, hành động để kiến tạo của các đại biểu dân cử chính là cầu nối vững chắc, đưa ý chí và nguyện vọng của nhân dân chuyển hóa thành những quyết sách chiến lược của Quốc hội và Chính phủ.