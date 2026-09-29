Công bố mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Sân bay quốc tế Long Thành

Thang cuốn phẳng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Bộ Xây dựng vừa ra quyết định về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 1/10/2026.

Theo đó, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Mức giá dịch vụ phục vụ hành khách nêu trên được áp dụng đối với vé xuất bán kể từ 0h00’ ngày 1/10/2026.

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không thì áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này, Sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm, tháng 12/2026 khai thác thương mại.

Theo ông Vũ Phạm Nguyên An, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện liên danh Incheon Airport (gồm đơn vị vận hành sân bay Incheon của Hàn Quốc và Công ty tư vấn PMI của Việt Nam) đang tư vấn công tác quản lý, khai thác Long Thành.

Liên danh xây dựng khoảng 55 kịch bản chạy thử. Trong đó, ACV xác định khoảng 15 đến 20 kịch bản cốt lõi phục vụ yêu cầu bay thương mại để bắt đầu chạy thử từ cuối tháng 9/2026.

Để đón chuyến bay thương mại đầu tiên, toàn bộ phần cốt lõi của Sân bay Long Thành bao gồm nhà ga, đường cất hạ cánh, sân đỗ, giao thông kết nối, hệ thống điện, nước, điều hòa phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin, xử lý hành lý và các hệ thống an toàn đều phải hoàn thiện và được kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu khắt khe về khai thác trong lĩnh vực hàng không./.