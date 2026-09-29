Lượng xe tăng cao giúp thúc đẩy xuất, nhập khẩu tại Lạng Sơn

Nhiều kết quả tích cực

Thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết: Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 393.461 xe, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2025 (xuất khẩu 106.688 xe tăng 23.6%, nhập khẩu 286.773 xe tăng 17.5%).

Tổng số phí thu được theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt trên 725 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch XNK hàng hóa của tất cả các loại hình đạt 88,9 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025 (xuất khẩu đạt 26,4 tỷ USD, tăng 27%; nhập khẩu đạt 62,5 tỷ USD, tăng 42%); thu ngân sách NSNN đạt 17.325,1 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra các mặt hoạt động tại cửa khẩu Chi Ma.

Kết quả trên là do trong 9 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cụ thể, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện xe mới. Bám nắm, phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa khi triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác trao đổi, hội đàm với các cơ quan tương ứng phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, thống nhất các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Đã thống nhất tiếp tục thí điểm thời gian thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài) từ 7h - 18h tương tự như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Duy trì thông quan vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (hiện tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đều duy trì thông quan vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ theo luật định của hai nước Việt Nam - Trung Quốc), thí điểm tăng thời gian thông quan từ 7h - 17h hằng ngày. Tổ chức làm việc xuyên trưa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và các lối thông quan khu vực Tân Thanh, Cốc Nam; giảm thời gian nghỉ trưa từ 2,5 giờ xuống 1 giờ tại cửa khẩu Chi Ma; thống nhất tăng danh mục mặt hàng xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp các quy định mới của Lệnh số 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã phát huy tốt vai trò tổ trưởng tổ công tác liên ngành điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai hiệu quả phương án điều tiết, sắp xếp phương tiện chở hàng hóa ra vào cửa khẩu theo trật tự, không để xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa trong thời gian cao điểm xuất khẩu nông sản.

Tiếp tục triển khai thí điểm triển khai phương thức vận chuyển hàng hóa hai chiều tại các lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Tiếp tục triển khai hiệu quả nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089. Chỉ đạo triển khai thu phí sử dụng hạ tầng bằng phương thức tạo, quét mã QR tự động trên Nền tảng cửa khẩu số để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho phép thí điểm thông quan hàng hóa của nước thứ ba qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089. Thông quan xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; xây dựng Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

Ban cũng tham mưu xem xét kiến nghị, đề xuất của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác quản lý, điều hành hoạt động tại khu vực cửa khẩu; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thu phí, kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đạt kết quả tích cực, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đồng bộ giải pháp hoàn thành nhiệm vụ

Trong quý IV, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và văn hóa công sở.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút và hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 239/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 57/KH-BQLKKTCK của Ban Quản lý triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; tham mưu các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Tiếp tục bám nắm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Triển khai thuê, đầu tư, mua sắm hệ thống trang thiết bị phục vụ hoạt động Nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu; chủ trì thực hiện nhân rộng Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Chi Ma, lối thông quan Cốc Nam

Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng; quy hoạch phân khu khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng và quy hoạch phân khu khu công nghiệp Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn. Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án trong khu chức năng trong phạm vi được giao quản lý; thẩm định các dự án cấp mới, điều chỉnh, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư dự án.

Bản vẽ định hướng kiểm soát kiến trúc cảnh quan tại cửa khẩu Lạng Sơn.

Tập trung chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra các dự án chậm tiến độ, chưa đầu tư, không hoạt động, dự án có vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm để chấn chỉnh công tác chấp hành quy định pháp luật của các nhà đầu tư. Phối hợp xem xét, hướng dẫn giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư trong thực hiện dự án.

Tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý các khu công nghiệp được giao quản lý; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước tại các khu công nghiệp theo quy định. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tích cực quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Bành sau khi có ý kiến chỉ đạo.

Tăng cường nắm tình hình chung về xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như các hoạt động tại các cửa khẩu để kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy tăng hiệu suất thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các cơ quan tương ứng phía Trung Quốc. Tiếp tục tăng cường công tác trao đổi, hội đàm để thống nhất các biện pháp quản lý cửa khẩu, tiện lợi hóa thông quan, triển khai xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Tăng cường phối hợp điều phối hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đang hoạt động. Tiếp tục tham mưu các nội dung để xem xét vận hành thử nghiệm thí điểm vận tải qua biên giới bằng xe dẫn đường thông minh IGV tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).