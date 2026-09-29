Bí thư Quảng Trị yêu cầu tập trung thi công tổng lực hoàn thành trường nội trú

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công tại Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa (xã Dân Hoá). Ảnh: PH

Chiều 29/9, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra tiến độ thi công tại Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa (xã Dân Hóa).

Cùng tham gia có ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở ngành, đơn vị, địa phương.

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa có quy mô diện tích theo quy hoạch khoảng 11,3ha, diện tích sử dụng đất dự án hơn 10ha.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu tư này sẽ phục vụ khoảng 910 học sinh (định hướng đến năm 2030 phục vụ khoảng gần 1.500 học sinh).

Dự án bao gồm các hạng mục: Khối hành chính; khối nội trú; khối nhà lớp học; khối nhà học bộ môn; nhà đa năng; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án hơn 285 tỷ đồng.

Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, tổng thể tiến độ dự án đang chậm so với kế hoạch được phê duyệt.

Bí thư Quảng Trị yêu cầu tập trung thi công để hoàn thành công trình trường nội trú theo kế hoạch.

Kiểm tra tại hiện trường, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quá trình triển khai thi công công trình thời gian qua gặp nhiều khó khăn khách quan. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác khảo sát, tổ chức thi công và dự báo tình huống phát sinh.

Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng, với một công trình có tính chất đặc biệt, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và an sinh xã hội, tiến độ này rất chậm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phải tập trung cao nhất, chủ động nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công tổng lực, để hoàn thành 20% khối lượng công việc còn lại, bảo đảm đến ngày 30/10 là mốc phải hoàn thành công trình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu, tiến độ thi công phải đi đôi với chất lượng công trình.

Từ đó, ông Vương Quốc Tuấn lưu ý phải lựa chọn những nhà thầu có năng lực, chủ động về con người, máy móc, phương tiện và phương án tổ chức thi công đối với 11 trường nội trú sắp triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.