Vì mục tiêu hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc

Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng chính là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo) Thành ủy và lực lượng vũ trang thành phố chúc mừng thí sinh Trần Thanh Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bình Long, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (hiện là Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân khu 7) đoạt giải nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Nhiệm vụ hiện nay

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Như, Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II, việc xác lập cấu trúc mới của NTTT gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới đặt ra những yêu cầu mới cho công tác bảo vệ và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhiệm vụ bảo vệ NTTT của Đảng giờ đây không chỉ là giữ gìn những nguyên lý kinh điển mà còn là bảo vệ thành quả và con đường phát triển thực tiễn mà dân tộc đang đi.

Theo đó, nhiệm vụ của việc bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, quan tâm phổ biến những thành tựu lý luận mà Ðảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ NTTT của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Như cho rằng: Để bảo vệ vững chắc NTTT của Đảng trong kỷ nguyên mới, cần có phương thức mới, cách làm mới. Trong đó, phải lấy thực tiễn để bảo vệ lý luận. Thành tựu của đất nước trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế là minh chứng hùng hồn nhất cho tính đúng đắn của lý luận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: Sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân phải là trên hết, trước hết. Khi người dân thấy được giá trị của đổi mới trong cuộc sống hằng ngày, họ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ NTTT tự giác và mạnh mẽ nhất.

Từ những phân tích nêu trên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Như nhấn mạnh: Bảo vệ NTTT của Đảng trong kỷ nguyên mới là hành trình kiên định bảo vệ, củng cố giá trị khoa học và niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ và làm rõ các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước về phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; về nhân dân là trung tâm, là chủ thể; về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 3 trụ cột nền tảng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; về đất nước Việt Nam “hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc”.

Xây dựng “sức đề kháng” tư tưởng

Tiến sĩ Hoàng Mạnh Tưởng, Khoa Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị khu vực II cho rằng: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của không gian thông tin đa chiều, phức tạp, việc duy trì sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị là nguyên tắc cốt tử.

Việc bảo vệ NTTT của Đảng hiện nay là trách nhiệm của tất cả chúng ta, đoàn kết xung quanh Đảng, tạo thế bền chặt, vững chắc để Đảng ta tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tự tin, hiên ngang tiến bước trong kỷ nguyên mới. Tiến sĩ NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ, Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II

Nhiệm vụ bảo vệ NTTT của Đảng không đơn thuần là quá trình đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái từ bên ngoài mà căn cơ nhất là phải xây dựng được “sức đề kháng” tư tưởng vững chắc ngay từ bên trong. Năng lực tự bảo vệ này chỉ phát huy tối đa hiệu lực khi hệ thống lý luận của Đảng thực sự thấm sâu, bám rễ vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và sự nhiễu loạn của không gian mạng, việc vũ trang bằng tri thức lý luận đổi mới chính là tiêm “vaccine miễn dịch tư tưởng”, cung cấp nhãn quan chính trị nhạy bén và phương pháp luận khoa học để mỗi cá nhân tự nhận diện, bóc trần và chủ động đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận.

Công tác bảo vệ NTTT mang tính biện chứng, gắn bó hữu cơ với thực tiễn lãnh đạo phát triển hài hòa các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Do đó, mọi sự phát triển phiến diện, thiếu đồng bộ đều tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh xung đột, bất bình đẳng và bức xúc xã hội - những “điểm nóng” dễ bị các thế lực thù địch kích động, khoét sâu. Ngược lại, khi lý luận đổi mới làm tốt vai trò soi đường, kiến tạo sự phát triển phồn vinh, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân thì niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ được củng cố tuyệt đối.

Sự xác tín từ thực tiễn chính là chất keo dính tạo nên “thế trận lòng dân” vững như bàn thạch, một pháo đài bất khả xâm phạm trước mọi âm mưu phá hoại.

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước có được sau 40 năm đổi mới chính là minh chứng thực tiễn sinh động, đanh thép và thuyết phục nhất về sự kiên định NTTT của Đảng ta, sẽ tiếp tục là ngọn cờ tập hợp lực lượng, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, biến thành sức mạnh vật chất to lớn để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.