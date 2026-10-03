Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chú trọng phát triển đảng viên mới

Chi bộ Dân tộc thiểu số thuộc Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Hiệp, phóng viên Phòng Dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Chi bộ Dân tộc thiểu số trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Quang Hiệp và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Tại buổi lễ, sau khi Bí thư Chi bộ thông qua quyết định kết nạp đảng viên mới, trong không khí trang trọng, đảng viên Nguyễn Quang Hiệp đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên mới, thể hiện quyết tâm tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Quang Hiệp tuyên thệ lời thề danh dự của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong nhiều năm công tác, anh Nguyễn Quang Hiệp luôn nỗ lực phấn đấu, nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là phóng viên Phòng Dân tộc thiểu số, anh Hiệp tích cực bám sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chúc mừng đảng viên mới, đồng thời nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người đảng viên trong tình hình mới

Dự và phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Lê Huy Toàn Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng gửi lời chúc mừng Chi bộ Dân tộc thiểu số đã kết nạp được đảng viên mới đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập 1/7/2025, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 30 đảng viên. Đồng chí Lê Huy Toàn cũng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện và công tác của đảng viên mới Nguyễn Quang Hiệp để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng và Chi bộ Dân tộc thiểu số tặng hoa chúc mừng đảng viên mới

Giao nhiệm vụ cho Chi bộ Dân tộc thiểu số, đồng chí Lê Huy Toàn yêu cầu, cấp ủy, tập thể đảng viên phải tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để đảng viên mới Nguyễn Quang Hiệp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trở thành đảng viên mới đúng kỳ hạn.

Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng hiện có 273 đảng viên, sinh hoạt tại 3 đảng bộ bộ phận và 4 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 8 đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới thực hiện nghi thức chào cờ

Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu sự kiện ý nghĩa của Chi bộ Dân tộc thiểu số

Phóng viên Nguyễn Quang Hiệp tác nghiệp ở cơ sở

Phóng viên Nguyễn Quang Hiệp tác nghiệp