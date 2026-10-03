Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng chú trọng phát triển đảng viên mới
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã kết nạp 8 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 273, góp phần bổ sung lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.
Chi bộ Dân tộc thiểu số thuộc Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Quang Hiệp, phóng viên Phòng Dân tộc thiểu số.
Tại buổi lễ, sau khi Bí thư Chi bộ thông qua quyết định kết nạp đảng viên mới, trong không khí trang trọng, đảng viên Nguyễn Quang Hiệp đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên mới, thể hiện quyết tâm tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong nhiều năm công tác, anh Nguyễn Quang Hiệp luôn nỗ lực phấn đấu, nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là phóng viên Phòng Dân tộc thiểu số, anh Hiệp tích cực bám sát cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Dự và phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Lê Huy Toàn Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng gửi lời chúc mừng Chi bộ Dân tộc thiểu số đã kết nạp được đảng viên mới đầu tiên kể từ sau khi sáp nhập 1/7/2025, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 30 đảng viên. Đồng chí Lê Huy Toàn cũng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện và công tác của đảng viên mới Nguyễn Quang Hiệp để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Giao nhiệm vụ cho Chi bộ Dân tộc thiểu số, đồng chí Lê Huy Toàn yêu cầu, cấp ủy, tập thể đảng viên phải tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để đảng viên mới Nguyễn Quang Hiệp tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trở thành đảng viên mới đúng kỳ hạn.
Đảng bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng hiện có 273 đảng viên, sinh hoạt tại 3 đảng bộ bộ phận và 4 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 8 đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dang-bo-bao-va-phat-thanh-truyen-hinh-lam-dong-chu-trong-phat-trien-dang-vien-moi-467646.html