Gặp mặt, tặng quà trưởng ban công tác mặt trận các bản của xã Sin Suối Hồ

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương và 18 trưởng ban CTMT các bản.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trưởng ban CTMT ở các bản trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.

Trưởng ban công tác mặt trận các bản dự gặp mặt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sin Suối Hồ.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và đội ngũ trưởng ban CTMT trên địa bàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sâu sát địa bàn, gần gũi, lắng nghe nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CTMT sau sắp xếp bản; phát huy vai trò trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Mỗi trưởng ban CTMT cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, kỹ năng vận động quần chúng, đối thoại, hòa giải và ứng dụng công nghệ; thực sự gần dân, hiểu dân, được nhân dân tin cậy.

... trao quà cho trưởng ban CTMT các bản.

Nhân dịp này, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã và trao 18 suất quà cho trưởng ban CTMT các bản.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ.

... động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác đã thăm bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ và Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nắm tình hình địa bàn Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ quản lý.

... tặng quà Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tích cực tham mưu, phối hợp cho cấp ủy, chính chính địa phương làm tốt công tác tuyên truyền; tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.