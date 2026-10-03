Hội Cựu Công an nhân dân thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh.

Thành viên nòng cốt của MTTQ Việt Nam

Phát biểu chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa, là đại hội của nghĩa tình, của tinh thần đổi mới, của sự phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc, vì sự bình yên của nhân dân. Đại hội cũng là niềm tự hào, niềm vui lớn của hàng chục vạn hội viên cựu Công an nhân dân trong cả nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân lần thứ II diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đất nước sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang vững bước vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, thời cơ mới, thách thức mới, với mục tiêu tất cả vì hòa bình, ổn định và phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; quyết tâm xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị thành công bước đầu, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn, mở ra những không gian mới, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược đã xác định nhiều giải pháp có tính bệ phóng, đột phá, được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân, sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế đang được toàn hệ thống chính trị quyết liệt triển khai với tinh thần hành động cao.

“Đây chính là những điều kiện mới hết sức thuận lợi để Hội Cựu Công an nhân dân, thành viên nòng cốt của MTTQ Việt Nam, gia tăng sự đóng góp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình với những phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra; thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trung thành, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, phát triển và tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, MTTQ giao và là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng lần đầu tiên xác định phát huy vai trò của cựu Công an nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh định hướng các công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới. Hội Cựu Công an nhân dân các cấp trước hết phải thực sự là ngôi nhà chung gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu Công an, của những người đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Hội Cựu Công an nhân dân là tổ chức tập hợp các đồng chí cựu Công an nhân dân, đa phần là các đồng chí Công an hưu trí, hơn ai hết các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là cầu nối để lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc tích cực phối hợp và hỗ trợ, để các cấp hội thực sự là điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn.

Hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc của người Công an cách mạng, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng trên các lĩnh vực. Đối với nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng công an giao nhiệm vụ, các cấp hội và hội viên phải thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành sớm nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bám sát và triển khai hiệu quả quan điểm 'Dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể', xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; lấy phục vụ nhân dân tốt nhất làm mục tiêu, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ và người dân phải được thụ hưởng những thành quả.

Hội phải thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tích cực tham gia các công tác ở địa bàn cơ sở. Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực hiệu quả. Hội viên Hội Cựu Công an phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng Công an để quản lý tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II. Ảnh: Quang Vinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Chiến lược an ninh quốc gia đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng, các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu Công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn, cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực sự trở thành “ngọn cờ tư tưởng đúng đắn” ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.

Thường trực Trung ương Hội còn cần có các chương trình, nội dung giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai tốt ở các trường học, các xã, các phường, các đặc khu, đặc biệt là ở những địa bàn đang còn khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phải chăm lo xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Công an đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 08 về quy chế phối hợp mới để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân, để Hội vừa được quan tâm chăm sóc, chăm lo xây dựng, bảo đảm các điều kiện hoạt động cho các cấp hội, vừa chủ động huy động phát huy vai trò, sự đóng góp của của cựu Công an nhân dân trong công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi hội viên cựu Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người Công an cách mạng, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ Công an trẻ, thế hệ trẻ và toàn dân học tập và noi theo.

Thượng tướng Lê Quý Vương tái cử Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Hội nhiệm kỳ II (2026 - 2031) theo quy định. Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.