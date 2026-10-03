Chở 2 khách thu 120.000 đồng, tài xế đối mặt mức phạt 14 triệu đồng

Theo Page Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 15h18 ngày 1/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường Nếnh, TP Bắc Ninh, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Đồn Công an Quang Châu phát hiện ô tô biển kiểm soát 98A-630.xx có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Phương tiện do anh Nguyễn Văn H. điều khiển, đồng thời là chủ sở hữu.

CSGT làm việc với lái xe vi phạm. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 nam thanh niên đang di chuyển từ KCN Quang Châu đến KCN Vân Trung 2. Làm việc với lực lượng chức năng, anh H. thừa nhận đã thu 120.000 đồng tiền cước cho chuyến đi.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định đây là xe cá nhân, không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn đón khách và thu tiền.

Với hành vi trên, tài xế kiêm chủ phương tiện có thể bị phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đáng chú ý, số tiền phạt tối thiểu cao gấp 100 lần khoản cước 120.000 đồng mà tài xế thu của hành khách. Nếu áp dụng mức phạt tối đa, số tiền này cao gần 117 lần khoản cước.

Cơ quan công an cảnh báo việc sử dụng ô tô cá nhân để chở khách thu tiền trái quy định, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có thể phát sinh nhiều hệ lụy.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự. Tùy tính chất, mức độ vụ việc và căn cứ pháp luật, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi vận chuyển hành khách cần tuân thủ đầy đủ các quy định về kinh doanh vận tải, đồng thời bảo đảm an toàn và quyền lợi của hành khách.