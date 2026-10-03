Đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc
Giới thiệu 3 nội dung cơ bản về đối tượng tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng và tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Đây là những thông tin thiết thực giúp người lao động hiểu rõ trách nhiệm tham gia, theo dõi việc đóng BHXH và bảo vệ quyền lợi của mình.
3 điều cần biết về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/doi-tuong-tham-gia-tien-luong-lam-can-cu-dong-va-ty-le-dong-bhxh-bat-buoc-119261003113357701.htm