CSGT bám đường, giữ ATGT giữa cơn mưa lớn tại TP.HCM

Những ngày qua, khi TP.HCM chìm trong cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường nhanh chóng xuất hiện tình trạng ngập nước, kẹt xe. Mặt đường trơn trượt, nước che khuất nhiều vị trí, trong khi lượng phương tiện vẫn liên tục di chuyển khiến giao thông trở nên khó khăn hơn.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, cán bộ, chiến sĩ các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã có mặt trên các tuyến đường, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Giữa màn mưa trắng xóa, ánh đèn phương tiện nối dài trong đêm, những chiến sĩ CSGT đứng giữa dòng xe, liên tục quan sát và điều tiết phương tiện. Tại các khu vực ngập nước, lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển, hạn chế ùn ứ và xử lý những tình huống phát sinh.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, mưa lớn khiến điều kiện giao thông thay đổi. Khi mặt đường ướt, độ bám của lốp xe giảm, người điều khiển phương tiện dễ mất thăng bằng, đặc biệt khi phanh gấp, đánh lái hoặc chuyển hướng đột ngột. Mưa lớn cũng làm hạn chế tầm nhìn; đèn xe, biển báo, vạch kẻ đường, ổ gà, hố ga hoặc những chướng ngại vật trên đường có thể bị che khuất, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố.

Đó cũng là lý do lực lượng CSGT phải tăng cường bám đường trong những thời điểm mưa lớn, nhất là tại các khu vực ngập nước, nơi giao thông dễ phát sinh ùn ứ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trong màn mưa, cán bộ, chiến sĩ liên tục ra hiệu, hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách và di chuyển theo hướng an toàn. Khi có điểm ngập hoặc dòng phương tiện bị dồn lại, lực lượng chức năng chủ động điều tiết để hạn chế xung đột giao thông. Không chỉ điều tiết phương tiện, CSGT còn phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập nước.

Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo, người dân nên kiểm tra thời tiết, tình hình giao thông và các điểm có nguy cơ ngập trước khi di chuyển. Khi đi xe máy, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách, tránh phanh gấp, đánh lái đột ngột hoặc vượt ẩu.

Đặc biệt, không cố vượt qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc không nhìn rõ mặt đường bởi hố ga, ổ gà và chướng ngại vật có thể bị nước che khuất. Người đi xe máy cũng không nên chạy sát ô tô, xe tải, xe buýt để tránh sóng nước gây mất thăng bằng hoặc làm xe chết máy.

Người điều khiển phương tiện cần sử dụng áo mưa vừa vặn, tránh để vướng vào bánh xe, tay lái; cài quai mũ bảo hiểm đúng cách và không sử dụng điện thoại khi lái xe. Trước khi đi, nên kiểm tra lốp, phanh, đèn, xi-nhan và gương; nếu xe chết máy giữa vùng ngập, không cố khởi động lại nhiều lần mà cần đưa người và xe đến nơi an toàn.

Qua nhiều ngày mưa lớn, trên những tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập nước, cán bộ, chiến sĩ CSGT vẫn duy trì lực lượng, chủ động điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân khi cần thiết. Công việc diễn ra trong những điều kiện thời tiết không thuận lợi, từ những cơn mưa bất chợt đến các thời điểm mưa kéo dài, giao thông đông đúc và tầm nhìn hạn chế.

Sự có mặt của lực lượng CSGT trên đường không chỉ góp phần duy trì trật tự, an toàn giao thông mà còn giúp người dân yên tâm hơn khi di chuyển qua những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa ngập. Phía sau những dòng xe vẫn đều đặn lăn bánh là những giờ bám chốt, bám đường và sự chủ động xử lý từng tình huống của những người làm nhiệm vụ.