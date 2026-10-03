Vĩnh Long đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long thực hiện việc cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Ngay sau khi được quán triệt, triển khai, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị cũng phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cung cấp thông tin liên quan liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đơn vị đã phân công 22 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Đại, Thừa Đức và Thới Thuận.

Đặc biệt, từ ngày 21/9 đến 2/10/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long phân công 67 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 10 ngày công, lấy mẫu 186 hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang nêu trên phục vụ xác định danh tính. Trong đó, từ ngày 21 đến 23/9, có 24 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu 58 hài cốt; từ ngày 25 đến 27/9, có 21 lượt tham gia lấy mẫu 82 hài cốt; từ ngày 29/9 đến 2/10, có 24 lượt tham gia lấy mẫu 46 hài cốt.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long góp phần cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực phối hợp các lực lượng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.