Công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chray Thom lên cửa khẩu quốc tế, mở rộng không gian phát triển và hợp tác biên giới

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Việt Nam và tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia cắt băng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chray Thom. Ảnh: Tiến Vinh

Dự lễ công bố, về phía Việt Nam có đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; về phía Vương quốc Campuchia có ông Kuo Chamhroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal. Cùng dự còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định, việc nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chray Thom lên cửa khẩu quốc tế là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh An Giang (Việt Nam), tỉnh Kandal (Campuchia) và khu vực biên giới hai nước. Đây không chỉ là bước tiến trong hoàn thiện hệ thống cửa khẩu mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác quốc tế.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu lên cửa khẩu quốc tế được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực biên giới, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh và dịch vụ logistics. Qua đó, từng bước hình thành những động lực phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, cùng với phát triển kinh tế, việc nâng cấp cửa khẩu còn có ý nghĩa quan trọng về đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Cửa khẩu quốc tế sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để hoạt động tại cửa khẩu quốc tế đi vào nền nếp, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Bộ đội Biên phòng, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ; chủ động rà soát, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ hoạt động của cửa khẩu. Đồng thời, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh, nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu được xác định là một trong những nội dung quan trọng. Đơn vị chủ động bố trí lực lượng, tổ chức kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực cửa khẩu.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động giao thương, xuất, nhập cảnh.

Từ dấu mốc này, cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chray Thom được kỳ vọng phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giao thương giữa hai quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh An Giang và khu vực biên giới. Hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh, thương mại, dịch vụ và giao lưu nhân dân được tạo thêm điều kiện để phát triển.

Chương trình văn nghệ chào mừng do các diễn viên của hai tỉnh An Giang và Kandal trình diễn. Ảnh: Tiến Vinh

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, các lực lượng chức năng hai bên tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, kiểm soát, tuần tra, kiểm tra, nắm tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới.

Đối với chính quyền và nhân dân khu vực biên giới, sự kiện nâng cấp cửa khẩu là niềm vui, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới. Người dân có thêm điều kiện tiếp cận các hoạt động thương mại, dịch vụ, việc làm và giao lưu; doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, kết nối đối tác, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng phía bên kia biên giới duy trì trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chray Thom lên cửa khẩu quốc tế là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho khu vực biên giới. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, cửa khẩu quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển; góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.