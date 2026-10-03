Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu tại Nậm Cắn

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kết luận kiểm tra. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đoàn cũng làm việc với chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và quản lý, kiểm soát cửa khẩu năm 2026.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, thời gian qua, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý người, phương tiện qua lại biên giới; kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị chủ trì buổi làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Viết Lam

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác vận động quần chúng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đơn vị duy trì hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Từ tháng 9/2025 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã đấu tranh thành công 3 chuyên án, xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng Đoàn công tác đến kiểm tra tại Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương những kết quả Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đạt được trong thời gian qua, nhất là việc quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát biên giới, cửa khẩu.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; duy trì tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện; kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Viết Lam

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế được đoàn công tác chỉ ra; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý thức trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; duy trì nghiêm kỷ luật, pháp luật và các quy định của đơn vị.

Cùng với đó, việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, thực sự là hạt nhân đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.