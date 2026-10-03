Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (3/10), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 27-30 độ C.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc có nơi rét 14 độ C, Hà Nội có thể mưa to trước khi chuyển lạnh. Ảnh minh hoạ

Từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, không khí lạnh dự kiến ảnh hưởng từ đêm 4/10. Từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, thành phố có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Cùng với sự thay đổi về nhiệt độ, không khí lạnh còn gây mưa trên diện rộng. Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong khi đó, từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, gió trên vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.