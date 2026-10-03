98 học viên Công an hoàn thành Trung cấp lý luận chính trị

Lễ bế giảng lớp Trung cấp LLCT dành cho lực lượng Công an tỉnh Sơn La.

Các học viên dự lễ bế giảng.

Hai lớp có 98 học viên đều có trình độ từ đại học trở lên. Sau hơn 1 năm học tập, các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo với tổng thời lượng 1.056 tiết, gồm 5 khối kiến thức với 95 chuyên đề về những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, nghiên cứu thực tế, ôn tập và thi tốt nghiệp.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Trong chương trình học tập, hai lớp đã tổ chức nghiên cứu thực tế cuối khóa tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hà Tĩnh để trao đổi về tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và cải cách hành chính. Qua đó, giúp học viên gắn kiến thức lý luận với thực tiễn, bổ sung kinh nghiệm phục vụ công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Kết quả, 98 học viên được Trường Chính trị tỉnh trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị. Trong đó lớp K63.A03 có 68% học viên đạt loại giỏi; lớp K63.A04 có 72,92% học viên đạt loại giỏi. Nhà trường đã khen thưởng 10 học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình học tập; đồng thời đề nghị mỗi học viên tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng được trang bị, chủ động vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các học viên nhận bằng tốt nghiệp.

Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.