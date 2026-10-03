Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 4) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen Bệnh viện Quân y 4.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ có đại biểu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, các bệnh viện Quân đội cùng các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 4 qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Bệnh viện Quân y 4. Theo đó, cách đây 70 năm, ngày 7-10-1956, tại xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nay là xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở Bệnh viện K43 và Bệnh xá Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 4 được thành lập.

Trải qua các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Từ những cơ sở điều trị còn nhiều thiếu thốn, Bệnh viện từng bước phát triển, trở thành bệnh viện tuyến cuối của Quân khu 4, bệnh viện hạng 1 và cơ sở thực hành cho các trường y trong khu vực.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Nguyễn An Giang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, Bệnh viện Quân y 4 được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan; thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia; tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân…

Bệnh viện được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bệnh viện Quân y 4.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao bức trướng "70 năm đồng hành cùng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An" tặng Bệnh viện Quân y 4.

Bước vào thời kỳ mới, Bệnh viện tiếp tục đổi mới toàn diện, chú trọng phát triển chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư hiện đại; đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng, làm chủ nhiều kỹ thuật y học phức tạp, nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện đồng thời tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Cùng với nâng cao chất lượng điều trị, Bệnh viện chú trọng đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trẻ, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống quân y toàn quân cũng như mạng lưới y tế khu vực miền Trung. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bệnh viện Quân y 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao bức trướng "70 năm đồng hành cùng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An" tặng Bệnh viện Quân y 4.