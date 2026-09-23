Vì đất mất tình thân!

Bị cáo Hạnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc phân chia đất nên chiều 5-2-2026, Hạnh dùng một đoạn cây đánh mẹ ruột là bà Võ Thị Anh (1965, trú xã Kim Sơn 2) bị thương 1%. Tiếp đó, giữa Hạnh và anh Nguyễn Văn Bình (1984, con rể bà Anh) xảy ra cãi vã, xô xát. Mặc dù được can ngăn, nhưng Hạnh vẫn xách rựa đi tìm chém anh Bình bị thương 2%.