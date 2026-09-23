Vì đất mất tình thân!
Ngày 21-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hạnh (1983, trú xã Kim Sơn 2, Hà Tĩnh) tổng cộng phạt 8 năm 6 tháng tù về 2 tội: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc phân chia đất nên chiều 5-2-2026, Hạnh dùng một đoạn cây đánh mẹ ruột là bà Võ Thị Anh (1965, trú xã Kim Sơn 2) bị thương 1%. Tiếp đó, giữa Hạnh và anh Nguyễn Văn Bình (1984, con rể bà Anh) xảy ra cãi vã, xô xát. Mặc dù được can ngăn, nhưng Hạnh vẫn xách rựa đi tìm chém anh Bình bị thương 2%.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vi-dat-mat-tinh-than-post358361.html