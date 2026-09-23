Kịp thời ngăn chặn hành vi đổ trộm đất thải tại xã Thiên Lộc

Khoảng 23h05 ngày 20-9-2026, trong quá trình vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội phát hiện 1 xe ô tô tải đang đổ đất thải tại khu đất ven đường Hoàng Sa, thuộc xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Xe ô tô tải đổ trộm đất thải tại khu vực ven đường Hoàng Sa, xã Thiên Lộc

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, ngăn chặn hành vi và tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là L.V.T (SN 1996) trú tại xã Liên Minh, Hà Nội.

Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, ghi nhận vụ việc và bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ vụ việc cho Công an xã Thiên Lộc tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi đổ trộm đất thải trong quá trình tuần tra, kiểm soát thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan trên địa bàn Thủ đô.