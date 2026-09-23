Phát hiện, xử lý vi phạm giao thông từ clip đăng trên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh (bốc đầu) trên tuyến đường thuộc Tổ dân phố Xích Thổ, phường An Hải, Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hải tiến hành xác minh người điều khiển và phương tiện xuất hiện trong đoạn video. Qua xác minh, lực lượng công an xác định người thực hiện hành vi là P.Q.H. (SN 2009, trú tại phường An Hải).

Công an phường đã mời P.Q.H. đến trụ sở làm việc, làm rõ vụ việc và lập biên bản để xử lý theo quy định.

Xử lý vi phạm giao thông qua clip trên mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển và những người tham gia giao thông khác.

Công an phường An Hải khuyến cáo thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh, không thực hiện các hành vi như bốc đầu, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh hoặc điều khiển phương tiện theo cách nguy hiểm để quay video, đăng tải lên mạng xã hội.