Án chung thân cho người đàn ông sát hại vợ cũ

Quang cảnh phiên tòa.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo nội dung vụ án, Tuấn và chị Nguyễn Thị Ý kết hôn từ năm 2009, có một con chung. Năm 2023, hai người ly hôn nhưng vẫn tiếp tục sống chung tại nhà Tuấn.

Sau khi ly hôn, chị Ý quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Hồ Thanh Trung, ngụ tỉnh Vĩnh Long. Cuối tháng 11/2025, chị Ý cùng con gái chuyển đến sinh sống tại nhà anh Trung.

Ngày 5/12/2025, biết chị Ý đã chuyển trường cho con, Tuấn đến trường chờ rồi đi theo, qua đó biết được nơi ở mới của vợ cũ. Tuấn vào gặp, đề nghị chị Ý đưa con trở về sống cùng mình nhưng không được đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn.

Sáng hôm sau, Tuấn tiếp tục gọi điện yêu cầu chị Ý quay về nhưng vẫn bị từ chối. Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định sát hại vợ cũ. Trên đường từ Cần Thơ đến Vĩnh Long tìm chị Ý, Tuấn mua một con dao dài 33cm mang theo.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6/12/2025, Tuấn đến nhà anh Trung. Phát hiện Tuấn cầm dao đi vào, người trong nhà truy hô. Chị Ý bỏ chạy nhưng bị Tuấn đuổi kịp, dùng dao tấn công liên tiếp.

Con gái của Tuấn và chị Ý chạy vào can ngăn, còn anh Trung giằng co và lấy được con dao khỏi tay Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn tiếp tục lấy những con dao khác có tại nhà để tấn công chị Ý.

Dù con gái ôm mẹ che chắn và anh Trung tìm cách can ngăn, Tuấn vẫn tiếp tục hành vi. Chỉ khi anh Trung dùng khúc tre, mảnh gạch chống trả và một người khác giật được dao, Tuấn mới dừng lại.

Chị Ý sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 10/12/2025 thì tử vong.

Tấn công đến cùng dù nhiều người can ngăn

Đại diện viện kiểm sát.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận việc bị truy tố về hai tội danh trên là đúng với hành vi đã thực hiện. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên Tuấn tù chung thân về tội “Giết người”, từ 5 đến 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Trong lời nói sau cùng, Tuấn bày tỏ hối hận, xin lỗi gia đình bị hại, con gái và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, trước khi gây án, Tuấn đã nảy sinh ý định sát hại chị Ý và mua dao mang theo. Khi gặp nạn nhân, bị cáo truy đuổi, liên tục tấn công vào những vùng trọng yếu trên cơ thể. Mặc dù con gái và những người có mặt nhiều lần can ngăn, bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện hành vi.

Tòa xác định bị cáo thuộc trường hợp “cố tình thực hiện tội phạm đến cùng”, HĐXX cho rằng tính chất, mức độ hành vi thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử.

Đối với việc anh Trung dùng khúc tre và mảnh gạch đánh Tuấn gây thương tích 19%, HĐXX xác định hành vi này diễn ra trong lúc Tuấn đang dùng dao tấn công chị Ý, nhằm ngăn chặn hành vi và bảo vệ tính mạng nạn nhân. Do đó, đây được xác định là phòng vệ chính đáng, không phải tội phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn tù chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành tù chung thân.