Rượt đuổi bằng thuyền, đánh nhau bằng mái chèo giữa phố

Theo cáo trạng, trong đợt lụt lịch sử năm 2025, ngày 3/11/2025 Ngô Văn Sướng cùng em trai Ngô Hoàng sử dụng thuyền vỏ nhôm gắn động cơ tự chế để chở khách tránh lũ, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

4 bị cáo tại phiên toà xét xử.

Khoảng 12h30 cùng ngày, khi đang chở khách trên đường Trường Chinh, rẽ vào đường Bà Triệu, thuyền của Sướng và Hoàng gặp thuyền do Nguyễn Văn Rạnh và Nguyễn Văn Lộc điều khiển đi ngược chiều.

Do thuyền của Rạnh và Lộc chạy với tốc độ cao khiến nước tràn vào thuyền của mình, Sướng và Hoàng bực tức, la hét, chửi bới. Sau khi trả khách tại khu vực gần siêu thị GO, khoảng 13h, cả hai tiếp tục phát hiện thuyền của Lộc nên nổ máy rượt đuổi.

Hai thuyền chạy tốc độ cao trên đường Bà Triệu, khi áp sát nhau, Sướng, Hoàng và Lộc liên tục la hét, chửi bới, gây ồn ào, náo loạn trên tuyến đường.

Toàn cảnh phiên toà xét xử 3 anh em lĩnh án vì đuổi, đánh nhau bằng mái chèo trên đường phố Huế.

Cuộc rượt đuổi kết thúc tại giao lộ Chu Văn An - Nguyễn Thái Học. Tại đây, Lộc cầm mái chèo bằng gỗ dọa đánh khiến Sướng và Hoàng điều khiển thuyền bỏ đi.

Khoảng 13h30, khi đang đi đón khách, Sướng và Hoàng phát hiện thuyền của Lộc neo trước số nhà 115 Hùng Vương, phường Thuận Hóa. Sướng cầm một mái chèo và ống kim loại, Hoàng áp sát thuyền rồi lao vào la ó, chửi bới, dùng mái chèo đánh Lộc. Lộc cũng dùng mái chèo đánh lại.

Thấy hai bên đánh nhau, Ngô Siêng (anh trai của Sướng) cầm mái chèo lao vào hỗ trợ Sướng, Hoàng. Vụ việc khiến khu vực trước nhà 115 Hùng Vương trở nên ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Sau đó, mọi người can ngăn nên nhóm người này giải tán.

Phiên toà xét xử lưu động thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Toàn bộ hành vi rượt đuổi, chửi bới, đánh nhau được người dân dùng điện thoại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, diễn đàn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Lộc có nhân thân xấu. Bị cáo từng 3 lần bị xét xử về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, trong đó có 2 lần bị phạt tù giam.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân và cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ở Huế.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Ngô Siêng 2 năm tù, Ngô Văn Sướng 2 năm 6 tháng tù, Ngô Hoàng và Nguyễn Văn Lộc cùng mức án 2 năm 3 tháng tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” trên địa bàn TP Huế có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hoặc trên mạng xã hội nhưng sau đó phát sinh hành vi sử dụng vũ lực, hung khí, tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố 11 vụ án hình sự, 62 bị can về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”. Việc đưa các vụ án có tính chất tương tự ra xét xử lưu động nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.