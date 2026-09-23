Ca sĩ Jack - J97 lên tiếng về 'số liệu được trình bày đơn phương' từ Thiên An

Ngày 22/9, TAND khu vực 2 - TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ca sĩ Jack - J97 (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) và bị đơn là diễn viên Thiên An (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định ADN, HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định giữa Jack và Thiên An có quan hệ tình cảm, Jack và bé Y.Đ có quan hệ cha con.

Do đó, HĐXX quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Jack, xác định Jack là cha đẻ của bé Y.Đ, có quyền thực hiện nghĩa vụ của người cha.

Thông tin "Jack chu cấp tổng cộng 106 triệu đồng cho con từ năm 2020 - 2022" từ phiên tòa lan tỏa mạnh, trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản tranh luận con số 106 triệu đồng/năm là ít hay nhiều, đáp ứng được yêu cầu về tiền cấp dưỡng hay không.

Ca sĩ Jack - J97. Ảnh: NVCC

Công ty đại diện - J97 Promotion vừa gửi thông cáo báo chí, khẳng định tôn trọng phán quyết của Tòa án và cam kết thực hiện đúng những gì đã trình bày tại Tòa.

Liên quan tranh luận trên mạng xã hội, phía Jack nói các số liệu này thuộc "phần trình bày đơn phương từ phía bị đơn, nằm ngoài phạm vi xét xử và không phản ánh đúng sự bảo bọc mà gia đình đã dành cho bị đơn suốt thời gian đó".

"Chúng tôi chọn không tranh luận về những con số này. Điều duy nhất chúng tôi muốn khẳng định là kể từ nay, việc chăm lo cho bé sẽ được thực hiện đầy đủ và có thể kiểm chứng. Tại phiên tòa, chủ tọa đã đề nghị các bên không đưa thông tin về vụ việc lên mạng xã hội để bé được lớn lên bình yên. Nghệ sĩ và gia đình sẽ giữ đúng đề nghị đó. Đây là lần lên tiếng cuối cùng của chúng tôi về vụ việc; sau đây chúng tôi không trả lời phỏng vấn, không bình luận và không tham gia bất kỳ tranh luận nào", trích thông báo.

Theo ghi nhận từ phóng viên hiện trường, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp xác định cha cho con hôm 22/9, con số 106 triệu đồng xuất phát từ phần trình bày của bị đơn - diễn viên Thiên An. Cụ thể, Thiên An cho biết cô và Jack bắt đầu hẹn hò vào năm 2020. Trong quá trình yêu nhau và sau khi có con, nam ca sĩ có hỗ trợ một phần chi phí nuôi con. Tính tới đầu năm 2022, Jack đã hỗ trợ tổng cộng 106 triệu đồng gồm khoảng 76 triệu đồng được chuyển qua tài khoản ngân hàng và 30 triệu đồng tiền mặt. Thiên An đã sao kê để chứng minh các khoản tiền được chuyển khoản. Cô cũng trình bày, từ đầu năm 2022 đến nay, Jack không tiếp tục gửi tiền cấp dưỡng cho con. Thiên An khẳng định vẫn sử dụng số tài khoản mình cung cấp cho Jack đến nay. Tại phiên xử, ca sĩ Jack không phản hồi hay tranh luận về nội dung này.