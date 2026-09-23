Người dân có thể yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin trực tuyến từ ngày 01/10

Phải trả lời trong thời hạn nhất định

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 16/2026 của TAND Tối cao (có hiệu lực từ ngày 01/10/2026), cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện yêu cầu Tòa án cung cấp thông tin bằng một trong các hình thức.

Cụ thể, người yêu cầu có thể thực hiện tại trụ sở Tòa án; qua dịch vụ bưu chính; hoặc qua mạng Internet. Đối với hình thức trực tuyến, việc yêu cầu có thể được thực hiện qua thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng di động hoặc nền tảng số khác do Tòa án công bố.

Đáng chú ý, người yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở Tòa án được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp hoặc tải về văn bản, hồ sơ, tài liệu. Quy định này không áp dụng trong trường hợp pháp luật có liên quan có quy định khác.

Thông tư 16/2026 của TAND Tối cao sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2026 (Ảnh: Tuyến Phan).

Về hình thức nhận thông tin, Tòa án được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị. Tuy nhiên, hình thức cung cấp phải phù hợp với tính chất thông tin, điều kiện và khả năng của Tòa án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo Điều 8 của Thông tư, người yêu cầu cung cấp thông tin phải gửi yêu cầu đến Tòa án. Sau khi tiếp nhận, Tòa án có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin; giải thích, hỗ trợ người gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin.

Tòa án cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc từ chối yêu cầu bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp thuộc diện từ chối theo quy định.

Về thời hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chậm nhất 12 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, Tòa án phải cung cấp thông tin cho người yêu cầu.

Trường hợp cần thêm thời gian, Tòa án có thể gia hạn nhưng thời gian gia hạn không quá 12 ngày. Việc gia hạn phải được thông báo bằng văn bản trong thời hạn cung cấp thông tin.

Điều 9 Thông tư cũng quy định Tòa án từ chối yêu cầu cung cấp thông tin trong một số trường hợp. Cụ thể, thông tin được yêu cầu vi phạm nguyên tắc cung cấp thông tin hoặc không thuộc nội dung được phép công khai; không thuộc trách nhiệm cung cấp của Tòa án; hoặc đã được cung cấp hai lần cho chính người yêu cầu, trừ trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng.

Ngoài ra, Tòa án có thể từ chối nếu thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa án. Thông tư cũng quy định trách nhiệm xử lý khi thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ.

Theo Điều 10, nếu phát hiện thông tin đã cung cấp có sai sót hoặc thiếu nội dung, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, Tòa án phải đính chính, cung cấp lại hoặc bổ sung thông tin thiếu.

Trường hợp người yêu cầu cho rằng thông tin được cung cấp không chính xác hoặc chưa đầy đủ, họ có quyền yêu cầu chính Tòa án đã cung cấp thông tin kiểm tra và cung cấp lại hoặc bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Tòa án phải xác định tính chính xác, đầy đủ của thông tin và trả lời người yêu cầu. Nếu thông tin có sai sót hoặc thiếu nội dung, Tòa án phải cung cấp lại thông tin chính xác hoặc bổ sung phần còn thiếu.

Xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị

Thông tư 16 cũng quy định trách nhiệm của các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án trong việc công khai hoạt động và cung cấp thông tin. Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công khai hoạt động của Tòa án.

Chánh án Tòa án quân sự Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công khai tại các Tòa án quân sự. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện tại các Tòa án nhân dân khu vực thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Cục Công nghệ thông tin Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và duy trì hệ thống công khai trên môi trường số.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm đăng tải các thông tin theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao theo đề nghị của các Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Đáng chú ý, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Tòa án quân sự Trung ương, Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Ban hành chính Tòa án quân sự quân khu, Văn phòng Tòa án nhân dân khu vực và Ban hành chính Tòa án quân sự khu vực là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện việc công khai hoạt động của Tòa án theo Thông tư và các quy định pháp luật có liên quan.