Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống cháu bé 2 tuổi bị tai nạn

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 22/9, trên đường đi công tác trở về, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện làm tổ trưởng, di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu.

Thời điểm này, Tổ công tác phát hiện một cháu bé bị tai nạn nằm giữa đường, thân thể chấn thương nặng, hơi thở yếu ớt sau tai nạn giao thông.

Không một phút đắn đo, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng đồng đội lập tức dừng xe, lao xuống tiếp cận hiện trường. Bằng các thao tác nghiệp vụ chuẩn xác, tổ công tác nhanh chóng thực hiện sơ cứu ban đầu, điều tiết giao thông và dùng xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Nhờ những "giây vàng" cấp cứu kịp thời và sự tận tụy của các chiến sĩ công an, cháu Phùng Gia H (SN 2022, trú tại xã Hoạt Giang) đã vượt qua được cơn nguy hiểm, hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Nghẹn ngào trước hành động kịp thời của lực lượng công an, chị Phạm Thanh V (mẹ cháu H) xúc động chia sẻ: "Nếu không có các đồng chí Cảnh sát cơ động xuất hiện kịp thời, tôi không biết chuyện gì xấu nhất sẽ xảy ra với con mình. Gia đình tôi biết ơn các anh, các chị rất nhiều."

Hành động dứt khoát và tràn đầy tình người của Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ giành lại sự sống cho một em nhỏ, mà còn tiếp tục thắp sáng hình ảnh đẹp, tận tụy "Vì nhân dân phục vụ" của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.