Đánh nhau náo loạn tại bệnh viện, 6 đối tượng lãnh án tù

Tại phiên toà ngày 22/9, TAND khu vực 6 - Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Thành Lộc (sinh năm 2001) 3 năm tù; Hồ Văn Huy (sinh năm 2005), Trần Thông (sinh năm 1986), Trần Đương (sinh năm 1981) và Đinh Văn Hữu (sinh năm 1992) cùng mức án 2 năm tù. Riêng bị cáo Hồ Đắc Thắng (sinh năm 1977) nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo cư trú tại phường Bạc Liêu, cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong số các bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên toà có đến 3 cha con cùng nhận hình phạt là Hồ Đắc Thắng (cha) cùng hai con trai là Hồ Thành Lộc và Hồ Văn Huy.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/12/2024, nhóm đối tượng gồm: Thông, Đương, Hữu, Huy, Lộc, Thắng đã tập trung đông người, chửi bới, la hét và rượt đuổi đánh nhau trước Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (Khóm 12, phường Bạc Liêu). Các bị cáo: Huy, Hữu, Thông và Đương còn dùng hung khí là cây sắt để đánh nhau.

Nghiêm trọng hơn, dù một số đối tượng đã được đưa vào Khoa Cấp cứu để sơ cứu vết thương nhưng vẫn giữ thái độ hung hăng, la lối, tiếp tục chạy ra ngoài xô xát nhằm "ứng cứu đồng đội".

Hội đồng xét xử TAND khu vực 6 - Cà Mau tuyên phạt 6 bị cáo.

Hành vi coi thường pháp luật, xem thường nội quy khám chữa bệnh cũng như sự an toàn về sức khoẻ, tính mạng của người khác của nhóm đối tượng đã gây náo loạn trong bệnh viện, hoang mang cho các bệnh nhân, thân nhân cùng đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ.

Theo văn bản xác nhận từ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu gửi cơ quan chức năng, “hành vi của nhóm đối tượng trên đã xâm phạm đến nội quy, quy chế về khám chữa bệnh của bệnh viện và gây bất an về tâm lý cho người bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến công tác chăm sóc và điều trị người bệnh”.

Việc xét xử nghiêm minh và tuyên phạt mức án đúng tội đối với 6 bị cáo nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội./.