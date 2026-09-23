Quảng Ninh: Lĩnh 5 năm tù vì đánh bạc trực tuyến hơn 9,5 tỷ đồng

Ngày 23/9, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh vừa xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Trường (SN 2005, trú tại khu phố Hải Hòa 6, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh) 5 năm tù về tội "Đánh bạc" theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Công an TP Quảng Ninh).

Theo cáo trạng, do không có thu nhập ổn định, ngày 5/2/2026, Trường biết đến trang F168 có hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định đánh bạc. Bị cáo sử dụng điện thoại tải ứng dụng F168, đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia trò chơi "CASINO SEXY" dưới hình thức Baccarat.

Từ ngày 6 - 10/2/2026, Trường đăng nhập 4 lần, thực hiện 480 lượt đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Trong quá trình này, Trường rút tiền thắng bạc để chi tiêu cá nhân, trong đó mua 1 xe máy Honda SH giá 92 triệu đồng và 1 xe Honda Wave giá 25 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Trường thừa nhận hành vi sử dụng mạng Internet để đánh bạc. Lời khai của bị cáo phù hợp với kết quả sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu về quá trình đăng nhập, nạp tiền, rút tiền, đặt cược trên ứng dụng F168.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Trường thuộc trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội và phạm tội 2 lần trở lên.

Tại phiên tòa ngày 15/9/2026, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm trật tự công cộng. Xét việc Trường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội "Đánh bạc".

Vụ án cho thấy nguy cơ pháp lý từ việc tham gia các hình thức cá cược trực tuyến được thua bằng tiền, khi chỉ trong vài ngày, từ số tiền ban đầu 6,6 triệu đồng, Trường đã thực hiện hàng trăm lượt đặt cược với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.