Du khách thưởng thức ẩm thực truyền thống và giao lưu hát Then tại Khu trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Bản Cọ, xã Hợp Thành.

Nằm giữa khung cảnh làng quê yên bình, Khu trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Bản Cọ mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, thư thái. Sức hấp dẫn của khu trải nghiệm đến từ vẻ đẹp mộc mạc của những cánh đồng, đồi chè, khu vườn xanh tốt và những nét văn hóa truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày của đồng bào dân tộc Tày.

Được Hợp tác xã (HTX) Nông sản Phú Lương xây dựng và đưa vào hoạt động trải nghiệm từ tháng 4-2026, Bản Cọ là mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp xanh với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và ẩm thực bản địa. Xuất phát từ hoạt động sản xuất, chế biến chè, HTX đã chủ động tìm hướng đi mới, khai thác giá trị cảnh quan, nông sản và văn hóa truyền thống để xây dựng các sản phẩm du lịch mang đặc trưng địa phương.

Anh Tống Văn Viện, Giám đốc HTX Nông sản Phú Lương, chia sẻ: Chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp mà còn giúp du khách được trực tiếp trải nghiệm đời sống sản xuất, tìm hiểu văn hóa của người dân. Đây cũng là lý do Khu trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Bản Cọ ra đời.

Điểm riêng của Bản Cọ là các hoạt động du lịch được hình thành từ chính đời sống lao động, sản xuất của người dân địa phương. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm hái chè, tìm hiểu quy trình sao chè thủ công, chăm sóc vườn rau, trồng lúa hay tham gia giã bánh giầy. Qua đó, du khách hiểu thêm về quy trình sản xuất nông nghiệp, cảm nhận giá trị lao động và sự gắn bó giữa con người với ruộng đồng, quê hương.

Cùng với trải nghiệm sản xuất, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày là điểm nhấn tạo nên nét riêng của Bản Cọ. Trong không gian những nếp nhà sàn, du khách có dịp tìm hiểu phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng, thưởng thức những làn điệu Then, tiếng đàn Tính và khám phá ẩm thực dân tộc. Những món ăn dân dã như xôi ngũ sắc, bánh giầy cùng các sản vật địa phương làm phong phú trải nghiệm, đồng thời giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Tày.

Khu trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa, ẩm thực Bản Cọ nằm giữa không gian rộng lớn của những cánh đồng lúa nếp Vải.

Trong quá trình xây dựng các hoạt động trải nghiệm, HTX chú trọng huy động sự tham gia của người dân, nhất là những người am hiểu văn hóa truyền thống và các hạt nhân văn nghệ tại địa phương. Họ trực tiếp biểu diễn, hướng dẫn du khách tìm hiểu phong tục, tập quán, đồng thời truyền dạy những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Bà Vũ Thị Vân, ở xóm Quyết Tiến, xã Hợp Thành, cho biết: Tôi được HTX mời tham gia hướng dẫn và biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống cho du khách. Qua hoạt động này, tôi có thêm cơ hội truyền dạy cho lớp trẻ, cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Mô hình Bản Cọ cho thấy khả năng kết hợp sản xuất nông nghiệp với khai thác giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên trong phát triển du lịch nông thôn. Bên cạnh nguồn thu từ sản phẩm nông nghiệp, người dân có thêm cơ hội tăng thu nhập thông qua các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ và giới thiệu sản vật đặc trưng. Cách làm này cũng tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu rộng rãi, gắn với đời sống và sinh kế của cộng đồng.

Với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày cùng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, xã Hợp Thành có điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng. Những mô hình như Bản Cọ đang bổ sung thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời mở ra hướng khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới, bảo tồn văn hóa và phát huy vai trò chủ thể của người dân.